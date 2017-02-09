آثار فارسی بزرگان ترکمنستان نشانه روابط دیرینه میان دو کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس این سازمان که به منظور شرکت در هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان حضور دارد، بعد از ظهر چهارشنبه ۲۰ بهمن ضمن بازدید از انستیتو نسخ خطی مرکز میراث فرهنگی ترکمنستان با آناقربان آشیلوف، رییس این انستیتو به گفتگو پرداخت.

ابراهیمی‌ترکمان در این دیدار، با اذعان به اینکه ایران و ترکمنستان رابطه ۲۵ ساله خود را جشن می‌گیرند، گفت: ترکمنستان در بین ۵ کشور آسیای میانه از ثروت عظیمی برخوردار است و این ثروت، میراث فرهنگی، نسخ خطی و مشاهیر و شخصیت‌های بزرگ تاریخی است.

وی در ادامه خطاب به رییس انستیتو نسخ خطی مرکز میراث فرهگی ترکمنستان، گفت: پیشنهاد ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این است که ضمن تداوم همکاری‌های فعلی، نسبت به برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های مشترک در خصوص مشاهیر و شخصیت‌های فرهنگی مشترک دو کشور اقدام و نسخ خطی و آثار این بزرگان را منتشر کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خواستار انجام این فعالیت‌ها به معنای واقعی هستیم؛ زیرا در دنیا هیچ کس به اندازه ما در این مسایل به همدیگر نزدیک نیست.

ابراهیمی ترکمان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نسخ خطی بزرگان تاریخی ایران و ترکمنستان در دو کشور موجود است، اظهار کرد: اغلب کتاب‌ها و آثار بزرگان ترکمن به زبان فارسی نگاشته شده‌اند که نشان از دیرینه بودن روابط فرهنگی دو کشور است.

وی همچنین با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های کتابخانه‌ای با ترکمنستان در حوزه‌های فهرست‌برداری، مرمت و بازسازی آثار نسخ خطی، گفت: آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های گردشگری و میراث فرهنگی اعلام می‌کنیم.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه با اشاره به نگارش کتابی در ۲۰ سال پیش که آن را در معرفی شخصیت‌های بزرگ ترکمن نگاشته است، پیشنهاد داد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و انستیتو نسخ خطی ترکمنستان در تدوین شرح مختوم‌قلی فراغی، برگزاری هزاره ابو سعید ابوالخیر و تشکیل دبیرخانه مشترک آن، برگزاری نشست‌های تخصصی و همچنین تعیین نماینده از سوی هر دو طرف برای همکاری و پیگیری امور، با یکدیگر همکاری داشته باشند.

در ادامه نیز آناقربان آشیلوف، رییس انستیتو نسخ خطی ترکمنستان در سخنانی گفت: ایران و ترکمسنتان را مسائلی همچون تاریخ دیرینه، آداب و فرهنگ مشترک، پیوند می‌دهد. شاعران، متفکران و عالمان نامدار ترکمنستان جزو مشاهیر دنیای اسلام هستند و ترکمنستان آنها را تنها متعلق به خود نمی‌داند. برای نمونه مختومقلی فراغی و اندیشه او را همه می‌شناسند، مانند سعدی و فردوسی که در خاک ایران رشد یافتند؛ اما تمام دنیا از آنها شناخت دارند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه شخصیت‌های بزرگ تاریخی، ایران و ترکمنستان را به هم پیوند داده است، به معرفی انستیتو نسخ خطی ترکمنستان پرداخت و به همکاری‌ها و فعالیت‌های مشترک ایران و ترکمنستان در حوزه میراث فرهنگی و نسخ خطی، اشاره کرد.

بنا بر این خبر، هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ بهمن‌ماه برابر با (۶ تا ۸ فوریه) با حضور ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در عشق‌آباد برگزار شد. در این رویداد فرهنگی، انواع صنایع دستی از جمله آثار معرق‌کاری، میناکاری، خاتم‌کاری، مجسمه‌سازی، زیورآلات، شیشه و بلور، لباس‌های محلی و ملی و آثار هنرهای خوشنویسی، نقاشی، نگارگری، عکس و پوسترهای ایران‌شناسی و همچنین جشنواره غذاهای ایرانی و ترکمنی در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفت.

همچنین، دو گروه هنری موسیقی سنتی و فولکلور از استان‌های فارس و آذربایجان‌شرقی در هفته فرهنگی ایران حضور یافتند و ضمن هنرنمایی در برنامه‌های جنبی نمایشگاه به اجرای کنسرت موسیقی مشترک با هنرمندان موسیقی ترکمنستان پرداختند. در این ایام، تعدادی فیلم سینمایی ایرانی با دوبله روسی و ترکمنی در سینماهای پایتخت به نمایش درآمد. همچنین حضور تعدادی از هنرمندان برجسته کشورمان در رشته‌های گوناگون هنری و اصیل ایرانی و برپایی کارگاه‌های زنده هنری، زینت‌بخش این نمایشگاه شد.

هفته فرهنگی ایران با مشارکت وزارت فرهنگ ترکمنستان و دستگاه‌های فرهنگی و هنری استان‌ فارس و با هماهنگی اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد و ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بنا به دعوت رسمی وزیر فرهنگ ترکمنستان در این برنامه‌ها حضور پیدا کرد.