به گزارش خبرنگار مهر، این هفته دو رویداد مهم گردشگری در ایران رخ داد؛ یکی مربوط به سفر حدود ۳۲۰ راهنمای گردشگری از ۴۵ ملیت دنیا بود که در این هفته پس از اجرای کنوانسیون ۲۰۱۷ به شهرهای شیراز، اصفهان، یزد و در آخر به کاشان سفر کردند. آخرین مقصد بسیاری از آنها کاشان و بازدید از خانه‌های تاریخی آن بود. سپس هر یک از راهنمایان در پایان سفر خود با هواپیما به کشورشان برگشتند.

رویداد دیگر مربوط به دهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته بود که هم‌اکنون نیز در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران در حال برگزاری است. در این نمایشگاه، شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در حوزه تورهای گردشگری و هتلداری حضور دارند.

همچنین در این نمایشگاه، نشست‌های جانبی و تخصصی متعددی نیز برگزار شد که از آن جمله می‌توان به برگزاری نشست‌ها و مذاکرات معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و رئیس این سازمان با وزرای گردشگری چند کشور خارجی از جمله زینباوه، تایلند و آفریقای جنوبی اشاره کرد.

هر یک از شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه تلاش می‌کنند تا دستاوردها و خدمات خود را به بازدیدکنندگان ارائه کنند. شرکت‌های خدمات مسافرتی خارجی نیز در این نمایشگاه به ارائه پکیج‌های خود می‌پردازند. این نمایشگاه تا روز بیست و یکم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

در این هفته همچنین نمایشگاهی از آثار تاریخی و فرهنگی استرداد شده از آمریکا، بلژیک و ایتالیا در موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شد. مراسم آغاز این نمایشگاه از روز هجدهم بهمن ماه با حضور سفیر ایتالیا در ایران برگزار شد؛ این نمایشگاه تا پایان بهمن ماه ادامه دارد.

سفیر ایتالیا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که این نمایشگاه آغاز همکاری‌های بین ایران و ایتالیا نیست، بلکه این نمایشگاه نتیجه همکاری‌های بین دو کشور است؛ ما خواهان همکاری بیشتر هستیم.

در این هفته همچنین محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور از دستگاه‌های مختلف خواست تا برای تکمیل «فهرست قرمز» آثار تاریخی به سازمان میراث فرهنگی کمک کنند تا فهرستی از این آثار در اختیار مسئولان مربوطه باشد و از قاچاق آنها در آینده جلوگیری شود.

در این هفته همچنین حسین هوشیار مدیر باغ موزه قصر از برگزاری برنامه‌ای خبر داد که در آن زندانی و زندانبان کنار هم خواهند نشست. همچنین چهره‌های سیاسی بدون تعصبی در این برنامه که به مناسبت ۲۲ بهمن اجرا خواهد شد، حضور می‌یابند.

هوشیار همچنین در این نشست خبری از بازسازی کافه «لقانطه» در محل باغ موزه خبر داد وگفت: این کافه با تائید و حمایت میراث فرهنگی بازسازی خواهد شد.