تب آنفلوآنزای مرغی در مرکزی فروکش کرد/ ۴۴۰هزار قطعه طیور معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی استان مرکزی، محسن شانقی اظهار داشت: از اواخر دی ماه سال جاری تا امروز بیست و یکم بهمن ماه، با وجود انجام بازرسی ها، پایش ها و آزمایش ها در استان و ارسال ۴۰ نمونه مشکوک به آزمایشگاه مرجع در تهران، مورد جدیدی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای پرورش طیور استان مرکزی مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به گذشت ۲۲ روز از مشاهده آخرین کانون بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان مرکزی شرایط این بیماری در استان به حالت عادی بازگشته و امید است اینشرایط با رعایت مسائل بهداشتی توسط مرغداران، مردم و هوشیاری بازرسان ادامه داشته باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: از ابتدای بهمن ماه با کاهش جمعیت پرندگان مهاجر در تالاب میقان اراک تلفات جدیدی بر اثر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در این تالاب نیز مشاهده نشده است.

شانقی گفت: اداره کل دامپزشکی استان مرکزی برای جلوگیری از شیوع مجدد بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان رصد، آزمایش و پایش مرغداری ها و واحدهای تولیدی طیور را در دستور کار خود دارند و مرغداران نیز باید از رعایت نکات بهداشتی و ایمنی غافل نشوند.

وی ادامه داد: با توجه کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان مرکزی واحدهای پرورش طیور برای جلوگیری از شیوع این بیماری رعایت اصول امنیتی، زیستی و بهداشتی را به عنوان اصل مهم مبارزه با این بیماری مورد نظر داشته باشند و با رعایت هرچه بیشتر این اصول نسبت به گذشته از شیوع مجدد آن در مرغداری ها استان جلوگیری کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: ۲۲ کانون آلوده به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شامل ۱۶ واحد صنعتی پرورش طیور و شش روستا از ابتدای شیوع این بیماری در استان مرکزی شناسایی و حدود ۴۴۰ هزار قطعه طیور در این مرغداری های آلوده معدوم شد.

گفتنی است نخستین مورد تایید شده آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تالاب کویری میقان اراک، نیمه اول آذرماه امسال مشاهده شد.