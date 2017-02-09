بازدید از «جاده مرگ»/لزوم تسریع در اتمام پروژه سه راهی هرسین

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز پنج شنبه در سفر یکروزه به استان کرمانشاه از پروژه در حال احداث سه راهی هرسین کرمانشاه بازدید کرد.

این پروژه کریدور اصلی بندر خشک است و اصلی ترین بخش آن از پل چهر هرسین به بعد محسوب می شود.

پروژه مذکور از سال ۹۰ با تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای پیمانکاران پروژه آغاز شده و کل محور این پروژه ۱۹۰ کیلومتر است

این محور از محور های پر حادثه استان کرمانشاه است که سالانه در اثر سوانح رانندگی، کشته های زیادی می دهد.

محور مذکور مسیر ارتباطی استان کرمانشاه به استان لرستان است.

بیش از ۵ سال از آغاز عملیات اجرایی مسیر گذشته و طی آن ۲۴ کیلومتر راه هرسین به پلیس راه کرمانشاه - همدان متصل می شود اما تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

مسیر ۲ طرفه مذکور - که هرسین را به بزرگراه کربلا متصل می کند- تنها راه ارتباطی شهرستان هرسین با استان همدان و شهر کرمانشاه است.

همانطور که ذکر شد، به دلیل آمار کشته های ناشی از تصادفات در این مسیر در بین مردم به «جاده مرگ» مشهور شده است.

تصویب مصوبه تسریع در احداث دو راهی هرسین در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه

با توجه به موارد فوق و در خواست مردم، مصوبه دو بانده کردن مسیر هرسین از سه راهی هرسین در سفر رهبر معظم انقلاب به کرمانشاه در سال ۹۰ به تصویب رسید.

پس از مدتی از توقف این طرح، «یاور محمدی» فرماندار اسبق هرسین طی نیمه دوم سال گذشته از اجرای مجدد این طرح با یک پیمانکار جدید خبر داد و طی سال ۹۴ حدود ۵ کیلومتر از این طرح به بهره برداری رسید.

کمبود منابع مالی از علل تاخیر در اجرای این پروژه در سال ۹۴ عنوان شده بود.

با تغییر مسیر ترددها ازکرمانشاه به خرم آباد و به سمت جنوب کشور، ترافیک این مسیر نیز افزایش یافت و این در حالی است که در گذشته از مسیر اسلام آباد غرب صورت می گرفت و کاهش طول مسیر از ۳۰۰ کیلومتر(در مسیر اسلام آباد غرب) به ۱۹۰ کیلومتر(در مسیر هرسین) از علل این تغییر جهت است.

صنعتی بودن شهرستان هرسین و تغییر مسیر تردد از عوامل پر ترافیک شدن این مسیر بوده که احتمال وقوع تصادفات را نیز در آن بالا برده است.

لازم به ذکر است، با توجه به وجود آثار باستانی شاخص و جهانی چون «کتیبه بیستون» در شهرستان هرسین، احداث و اتمام هر چه سریعتر این پروژه خود می تواند منجر به رونق گردشگری در استان کرمانشاه نیز شود.

لزوم تسریع در اتمام پروژه دو راهی هرسین

استاندار کرمانشاه در این بازدید خطاب به وزیر راه گفت: ترافیک تهران – همدان در این مسیر بسیار سنگین است و مدیریت آن سخت است و باید زودتر تدبیری برای آن شود.

اسدالله رازانی افزود: پیمانکار این پروژه طلب زیادی دارد که باید مساعدت شود.

هم چنین در این بازدید از این طرح به عنوان یک مسیر ارتباطی برای ترانزیت به جنوب یاد شد.

پیمانکار پروژه نیز خطاب به آخوندی گفت: طبق نامه خود شما ۵ دقیقه صحبت با شما دارم و زیاد وقت شما را نمی گیرم.

وزیر راه و شهرسازی نیز در پاسخ به وی گفت: هر صحبتی هست در جلسه عصر امروز مطرح کنید.

ضرورت احداث تقاطع غیر هم سطح در دو راهی هرسین

مجتبی نیک کردار، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه نیز در این بازدید خطاب به آخوندی گفت: به علت اتفاقات رخ داده در این مسیر و تصادفات آن، درخواست تقاطع غیر هم سطح برای این طرح دادیم که اعتبار و طراحی به روز آن انجام شده و به ما ابلاغ شود.

وی افزود: در این مسیرکمربندی بیستون نیز در حال احداث بوده که برای ادامه آن اعتباراتی مورد نیاز است که سه راهی دیگر نیز برای این مسیر زده شود و جزو واجبات است.

بازدید از پروژه کمربندی غربی کرمانشاه برنامه بعدی وزیر راه و شهرسازی در استان کرمانشاه است.