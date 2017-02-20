به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه طی سفری یک روزه به شهرستان هرسین صبح امروز دوشنبه از پروژه بازسازی پل قدیمی چهر در شهرستان هرسین بازدید کرد.

وی هم چنین از روند اجرای پروژه سه راهی هرسین نیز بازدید کرد و در جریان روند کار در این پروژه نیز قرار گرفت.

مسعود شریفی، سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در خصوص روند اجرای این پروژه گفت: از کیلومتر ۱۰ تا ۲۳ پروژه سه راهی هرسین مورد قرارداد بوده و ۸۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی در خصوص موانع و مشکلات این پروژه نیز گفت: از مشکلات عمده این پروژه منابع طبیعی و جنگلهای مسیر است.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، ترافیک شدید روی جاده مذکور را از دیگر مشکلات پروژه سه راهی هرسین برشمرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات موجود پل و گپی وسط پل است.

شریفی تاکید کرد: اگر این مشکلات حل شود پروژه مذکور تا آخر شهریور ۹۶به بهره برداری خواهد رسید.