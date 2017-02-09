کمبود اعتبارات از مشکلات اجرای عملیات ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز پنج شنبه در سفر به استان کرمانشاه از پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه نیز بازدید کرد.

طبق اعلام مسئولین پروژه مساحت زمین آن طبق سند ۶۹ هزار و ۲۴ متر مربع است و در زیر بنایی به مساحت ۴۱ هزار و ۳۴۰ متر مربع احداث می شود.

طبق اعلام دست اندرکاران پروژه عملیات اجرائی این پروژه مرداد ۹۵ آغاز شده و هم اکنون خاکبرداری و عملیات خاکی آن در ۲۲۵ هزار متر مکعب انجام شده است.

مشکلات و موانع اجرای پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختوابی کرمانشاه

از جمله مشکلات و موانع این پروژه می توان به وجود خط لوله آب در محل خاکبرداری اشاره کرد.

هم چنین طبق اعلام دست اندرکاران پروژه از دیگر مشکلات این است که ورودی اصلی بیمارستان موجب قطع درختان در محدود خاکبرداری می شود.

از دیگر مشکلات این پروژه می توان به مشکل تامین اعتبار آن اشاره کرد.

رئیس جمهور در سفر به کرمانشاه ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختوابی را تعهد کرده است

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز در این بازدید و در جمع خبرنگاران گفت: وزارت راه و شهرسازی مجری این طرح است که پس از اتمام تحویل وزارت بهداشت شود.

وی افزود: رئیس جمهور در سفربه استان کرمانشاه، پیرامون این پروژه تعهد کرده است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص روند پروژه تصریح کرد: مقدمات کار انجام شده، مناقصه برگزار شده، پیمانکار این طرح نیز انتخاب شده و در صورت مساعد شدن وضعیت هوا، عملیات اجرائی ساختمان آن آغاز می شود.