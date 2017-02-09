سرکشی به پروژه نیمه تمام قطار شهری و تفرج در تکیه معاون الملک

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعد از ظهر امروز پنج شنبه در سفر یکروزه به کرمانشاه از پروژه‌های قطار شهری، بافت فرسوده و هم چنین تکیه معاون الملک کرمانشاه بازدید کرد.

وی در جمع خبرنگاران گفت: فکر می کنم کم و بیش مردم عزیز با رویکرد من آشنا هستند. من تمام تاکیدم بر توسعه مسکن، بازگشت همه بافت هایی بوده که دارای تاریخ است و هویت ما را یادآوری می‌کند و امکان زندگی به سبک خودمان را به ما نشان می دهد.

وی افزود: این است که بهسازی و بازآفرینی بافت‌های داخل شهر، بحث اصلی ما است و در این زمینه فعالیت های خوبی را چه برای ساماندهی به بافت های حاشیه ای و چه برای ساماندهی به بافت های مرکزی همکاران ما در استان کرمانشاه و شهر کرمانشاه داشته اند.

بازگشت منزلت اجتماعی به بافت‌های قدیمی

وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته کلیدی که ما فکر می کنیم باید در اینجا رخ دهد، بازگشت منزلت اجتماعی به این بافت ها است. به این دلیل که مدت ها است این بافت ها رها شده و منزلت اجتماعی خودشان را از دست داده اند.

وی افزود: به همین روی ما در جهت بهسازی به جای اینکه به دنبال تک پناه برویم و یک ساختمان را کاری کنیم، بیشتر دنبال این هستیم که فضاهای عمومی را در اینجا برگردانیم.

آخوندی تصریح کرد: از جمله این اماکن می توان به احداث کانون پرورش فکری کودکان و تکیه معاون الملک در این بافتی که بازدید کردیم و دوستان روی آن اقدام کرده اند اشاره کرد.

وی ادامه داد: ما در جهت بازگشت منزلت اجتماعی به این بافت ها گام بر می داریم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: من فکر می کنم اگر این اتفاق رخ دهد، قاعدتا و به طور طبیعی خود مردم به این بافت ها برمی گردند و این بافت ها زنده می شود و امکان سکونت خیلی با آرامش بیشتری را برای مردم دارند.

وی گفت: در کنار اقداماتی که در جهت ایجاد فضای عمومی است، بحث تسهیلاتی است که در نظر گرفته ایم.

آخوندی افزود: تسهیلاتی که الان برای بافت ها داده می شود، تسهیلاتی است با نرخ حدود 11 درصد و افراد می توانند که در همین شهر کرمانشاه(یک نفر) حدود 60 میلیون تومان تسهیلات بگیرد که رقم بسیار خوبی است.

اتصال قطار شهری کرمانشاه به راه‌آهن غرب

وی ادامه داد: زوجین می توانند تا 120 میلیون تومان تسهیلات برای بهسازی بافت ها بگیرند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: توصیه ما به مردم این است چرا که نهایتا ما باید پاسخ تقاضای مسکن در این بافت را نه در بیابان های اطراف بدهیم.

وی در خصوص پروژه قطار شهری کرمانشاه نیز گفت: نکته اصلی که ما داریم بحث حمل و نقل یکپارچه است و چیزی که توافق کرده ایم، این است ببینیم چگونه این قطار شهری به سیستم راه آهن ما(چه راه آهنی که از تهران به سمت کرمانشاه می آید و چه راه آهنی که از سمت کرمانشاه به اسلام آباد غرب می رود) وصل شود.

آخوندی تاکید کرد: سیستم قطار شهری باید یکپارچه شود که مردم بتوانند یک حمل و نقل یکپارچه را داشته باشند.