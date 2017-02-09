به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی امروز پنجشنبه در سفر به استان کرمانشاه از روند پروژه در حال احداث «تونل راه آهن کرمانشاه- اسلام آبادغرب- خسروی» بازدید کرد.

این پروژه در منطقه درودفرامان کرمانشاه، نزدیک به روستای سنگ سفید واقع شده است.

عباس آخوندی در بازدید از این پروژه و در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه ۷ کیلومتر طول دارد و کارگاه آن فعال بوده و در حال کار هستند.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه زمانبندی برای اتمام این پروژه گفت: به ما وعده کردند تا ۱۸ ماه این مسیر قطار، تا اسلام آبادغرب آماده است.

وی افزود: البته این وعده ای است که دادند اما در عمل چه شود معلوم نیست.