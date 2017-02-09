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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پروژه تونل راه‌آهن کرمانشاه- خسروی مطرح کرد:

وعده ۱۸ ماهه برای اتمام پروژه داده‌اند/در عمل چه شود معلوم نیست

وعده ۱۸ ماهه برای اتمام پروژه داده‌اند/در عمل چه شود معلوم نیست

کرمانشاه- وزیر راه و شهرسازی در خصوص روند پروژه تونل راه‌آهن کرمانشاه- خسروی گفت: به ما وعده ۱۸ ماهه برای اتمام این پروژه داده‌اند اما در عمل چه شود، معلوم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی امروز پنجشنبه در سفر به استان کرمانشاه از روند پروژه در حال احداث «تونل راه آهن کرمانشاه- اسلام آبادغرب- خسروی» بازدید کرد.

این پروژه در منطقه  درودفرامان کرمانشاه، نزدیک به روستای سنگ سفید واقع شده است.

عباس آخوندی در بازدید از این پروژه و در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه ۷ کیلومتر طول دارد و کارگاه آن فعال بوده و در حال کار هستند.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه زمانبندی برای اتمام این پروژه گفت: به ما وعده کردند تا ۱۸ ماه این مسیر قطار، تا اسلام آبادغرب آماده است.

وی افزود: البته این وعده ای است که دادند اما در عمل چه شود معلوم نیست.

کد مطلب 3902264

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