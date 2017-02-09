۴۰ میلیارد تومان برای احداث خدمات روبنایی مسکن مهر هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه پمپ بنزین ناحیه شهری مهرگان با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال، با سرمایه گذاری بخش خصوصی صبح پنجشنبه همزمان با سفر معاون رئیس جمهور به مناسبت دهه مبارک فجر افتتاح شد.

این ایستگاه پمپ بنزین با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار، مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی و جمعی از مدیران و مسئولین محلی و استانی با سرمایه بخش خصوصی افتتاح شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در این مراسم گفت: با توجه به سکونت بخش قابل توجهی از مردم در ناحیه شهری مهرگان لزوم تامین و تکمیل خدمات روبنایی مورد توجه راه و شهرسازی می باشد. که در همین راستا یک قطعه زمین با کاربری خدمات شهری جهت احداث پمپ بنزین در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

مسعود حق لطفی در ادامه افزود: این ایستگاه پمپ بنزین در زمینی به مساحت هزار و پانصد متر مربع در ناحیه شهری مهرگان زون A۶ و با اعتباری بالغ بر پانزده میلیارد ریال احداث شده است.

وی همچنین اضافه کرد: مساحت زیر بنای این ایستگاه هزارو صد متر مربع است که شامل یک ساختمان اداری و مجموعه ای از واحدهای تعمیرگاهی و خدماتی خودرو و سایر خدمات رفاهی است.

حق لطفی با اشاره به حجم خودروهای موجود در ناحیه شهری مهرگان عنوان کرد: این ایستگاه پمپ بنزین محل عرضه سوخت با دو سکو و هشت نازل بوده که جهت رفاه حال شهروندان این منطقه و در جهت ارائه خدمات به آنان ساخته شده است.

وی در مورد میزان اعتبار صرف شده برای احداث خدمات روبنایی در طرح مسکن مهر استان گفت: تا کنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان برای احداث این خدمات در استان هزینه شده که بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان آن از طریق اعتبارات وزارت راه و شهرسازی تامین شده است.

رئیس شورای مسکن استان با اشاره به گستردگی و عظیم بودن پروژه های مسکن مهر در استان تاکید کرد: برای تامین و تکمیل خدمات روبنایی مورد نیاز و پیش بینی شده در طرحهای مسکن مهر استان همه ی دستگاههای مرتبط و متولی باید ورود پیدا کرده و مسایل را مرتفع نمایند تا به امید خدا بتوان بخش قابل توجهی از مشکلات و خواستهای به حق ساکنین این خانه ها را تامین کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی در مورد خدمات روبنایی در طرح مسکن مهر استان گفت: تا کنون ۲۰ مدرسه، ۸ مسجد، ۶ درمانگاه، ۲ ورزشگاه چند منظوره و ۱ استخر سرپوشیده در سایت های مسکن مهر استان ساخته شده است.

وی ادامه داد: ۱ باب آتش نشانی، کلانتری و جایگاه cng در ناحیه شهری مهرگان برای استفاده و خدمات دهی به اهالی محترم این منطقه احداث شده است و همچنین ۲ قطعه زمین با کاربری ورزشی نیز جهت احداث پروژه هایی با همین کاربری تحویل شهرداری محمدیه شده است.