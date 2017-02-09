انفجار در نیروگاه اتمی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مترو، منابع خبری از انفجار در اتاق موتور نیروگاه اتمی فلامانویل فرانسه در دریای مانش خبر دادند.

این انفجار ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی صورت گرفته است.

بنا بر این گزارش در پی انفجار آتش سوزی در این محل صورت گرفته است که نیروهای آتش نشان و امدادی در حال مهار آن هستند.

چندین مجروح نیز در محل مورد مداوا قرار گرفته اند و ده ها زخمی هم به بیمارستان منتقل شده اند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

مقامات پلیس اعلام داشته اند به علت اینکه انفجار در منطقه هسته ای این نیروگاه رخ نداده است، بر این باور نیستند که در پی این انفجار نشست مواد رادیواکتیو از این نیروگاه صورت گیرد.

درباره علت این واقعه هنوز گزارشی مخابره نشده است.