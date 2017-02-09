۲۶ کارگاه تولیدی صنایع دستی در شهرستان بویراحمد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد در این آیین که ظهر یکشنبه برگزار شد، گفت: یکی از آیتمهایی که در بحث کمک و حمایت از حوزه صنایع دستی داشتیم ایجاد یک بازار فروش همراه با تولید بود که راهاندازی این بازارچه تا حدودی زیادی در دستیابی به این هدف موثر است.
محمود باقری افزود: بازارچههایی که تاکنون دایر میشد بازارچههای موقت بودند و این مورد نخستین بازارچه دائمی شهرستان بویراحمد است که امیدواریم بتوانیم در سایر شهرستانهای استان نیز این بازارچهها را راهاندازی کنیم تا به بحث تولید کمک کرده و دلگرمی و انگیزه بیشتری برای فعالان حوزه صنایع دستی باشد.
وی گفت: تاکنون بالغ بر ۵۷ کارگاه صنایع دستی را در سطح استان حمایت و فعال کردهایم و تا اوایل سال ۹۶ تعداد کارگاههای صنایع دستی استان به ۱۲۰ مورد میرسد که یک انقلاب در حوزه کارگاههای صنایع دستی استان محسوب میشود.
باقری بیان کرد: قبل از دولت تدبیر و امید سرجمع کارگاههای صنایع دستی استان ۷ کارگاه بود که امروز با افتخار میگوییم ۵۷ کارگاه تولیدی صنایع دستی در سطح استان داریم.
وی عنوان کرد: در کنار راهاندازی کارگاههای صنایع دستی در حوزه آموزش و ترویج و در حوزههای تکمیلی از جمله بحثهای رنگرزی و ایجاد کارگاههای ریسندگی حمایتهای لازم را داریم و در حال انجام کار هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در بحث بهبافی یا تولید با کیفیت بالا و استانداردهای بالا هم فعالیت خود را آغاز کردهایم و امیدواریم بتوانیم در بازارهایی که وجود دارد به ویژه در رقابت با سایر استانها بتوانیم سهم خود را از بازارهای مختلف چه داخلی و چه خارجی بگیریم.
نظر شما