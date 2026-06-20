بیش از هزار و ۸۰۰ نفر در کهگیلویه و بویراحمد آموزش صنایع دستی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، الماس قبادی عصر شنبه در نشست فعالان صنایع دستی با استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح برنامهها و اقدامات حوزه صنایع دستی استان اظهار کرد: آموزش، توسعه و تربیت نیروی انسانی از مهمترین وظایف حوزه صنایع دستی است که از طریق بخش خصوصی و همچنین اعتبارات دولتی دنبال میشود.
وی افزود: آموزشگاههای خصوصی صنایع دستی با نظارت کارشناسان این حوزه، در زمینه برگزاری کلاسها، کیفیت آموزش، تعداد کارآموزان و برگزاری آزمونها فعالیت میکنند و متقاضیان یادگیری رشتههای مختلف صنایع دستی را آموزش میدهند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در صورت تأمین اعتبار، دورههای آموزشی از محل اعتبارات دولتی نیز برگزار میشود که نقش مهمی در توسعه مهارتهای صنایع دستی دارد.
وی با اشاره به عملکرد آموزشی استان گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد یک هزار و ۶۸۵ نفر از طریق بخش خصوصی آموزش دیدند و این تعداد در سال ۱۴۰۴ به یک هزار و ۸۰۱ نفر افزایش یافته است.
وی رشتههای شاخص صنایع دستی استان را شامل گلیمبافی، جاجیمبافی، سفالگری و دستبافتههای سنتی عنوان کرد و افزود: این رشتهها ریشه در فرهنگ و هویت بومی استان دارند.
قبادی از برگزاری نخستین دوره داوری مهر اصالت صنایع دستی در استان خبر داد و گفت: در هشتمین دوره مهر اصالت ملی، برای نخستین بار داوری آثار در استان انجام شد و ۵۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی، ۹ هنرمند موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدند.
وی با بیان اینکه مهر اصالت به منزله شناسنامه هویتی آثار صنایع دستی است، افزود: آثاری که این نشان را دریافت میکنند از نظر کیفیت، اصالت و هویت فرهنگی در سطح بالاتری قرار دارند و امکان حضور در داوریهای ملی و بینالمللی را پیدا میکنند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اجرای دورههای آموزشی در زندان گچساران خبر داد و گفت: در قالب تفاهمنامه با اداره زندانها، ۲۰۰ نفر از زندانیان در رشتههای مختلف صنایع دستی آموزش میبینند تا پس از آزادی بتوانند از این مهارتها برای اشتغال و کسب درآمد استفاده کنند.
وی ادامه داد: در بخش آموزشهای دولتی نیز با اجرای یک طرح آموزشی، ۶۸۰ نفر در ۱۴ شهرستان و منطقه استان تحت آموزش قرار گرفتند که بیش از ۹۵ درصد این طرح تاکنون اجرا شده است.
قبادی صدور و تمدید مجوزهای فعالیت صنایع دستی را از دیگر اقدامات مهم این حوزه دانست و تصریح کرد: تمامی فرآیندهای صدور مجوز به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه انجام میشود و در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از چهار هزار و ۳۱ مجوز صادر یا تمدید شده است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد به حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار دستگاه شستوشو و پرداخت محصولات صنایع دستی خریداری و در روستای «سریشه» گچساران نصب و راهاندازی شد تا کیفیت محصولات تولیدی افزایش یابد.
وی افزود: روستای سریشه نخستین روستای ثبت ملی صنایع دستی در کهگیلویه و بویراحمد است و بیش از ۹۵ درصد ساکنان آن در حوزه صنایع دستی فعالیت دارند.
قبادی تأکید کرد: ارتقای کیفیت تولیدات، آموزش مستمر هنرمندان و حمایت از بازار فروش از مهمترین برنامههای این حوزه برای توسعه صنایع دستی و تقویت اقتصاد هنرمندان استان است.
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