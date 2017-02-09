بخشنامه ویژه بانک مرکزی برای بدهکاران

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای اعلام کرد که بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می شوند و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت می کنند.

این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است که به بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران و کشاورزی، بدهی جاری و غیرجاری دارند.

بر اساس ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور «بانک عامل مکلف است درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولین بطور یکجا و نقدی تا پایان سال ۱۳۹۵، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و وجه التزام، به ترتیب اولویت‌های زیر اقدام کند:

-۱مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی (اعم از جاری و غیرجاری)

-۲مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از جاری و غیرجاری)

پس از اجرای بندهای ۱ و ۲ و درصورت باقی بودن سهمیه ابلاغی، سایر اولویت‌ها به شرح ذیل می باشد:

-۳مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

-۴مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

-۵ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

-۶مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

-۷ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

-۸ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

-۹ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

-۱۰ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

-۱۱مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۹۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

-۱۲ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

-۱۳ مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به مشمولین

-۱۴ مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال به مشمولین

-۱۵مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به مشمولین

-۱۶ مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال به مشمولین

-۱۷مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال به مشمولین

-۱۸مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال به مشمولین

-۱۹مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال به مشمولین

-۲۰مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال به مشمولین

-۲۱مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۹۰۰ میلیون ریال به مشمولین

-۲۲ مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال به مشمولین

تبصره – زمان بندی برای اجرای اولویت های فوق برعهده بانک عامل می باشد.

همچنین براساس ماده ۳ این دستورالعمل، مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (بارعایت اولویت های فوق) بهره مند شوند.

لازم به ذکر است براساس ماده ۴ آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولین دریافت شده است، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی شود.

ماده ۵ دستورالعمل نیز تاکید می کند: «بانک عامل موظف است با رعایت اولویت های ذکر شده و صرفاً در سقف تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بخشش سود، و وجه التزام تسهیلات اقدام کند. اطلاع رسانی کامل به شعب مربوطه و رعایت اولویت های مشمولین بر عهده بانک عامل است».

ضمنا براساس ماده ۷ این دستور العمل، معیارتشخیص مانده بدهی مشمولین، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین است و طبق ماده ۸، هر گونه مسئولیت عدم رعایت سقف های بخشش سود تسهیلات بر عهده بانک عامل است.

دستورالعمل بانک مرکزی براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ابلاغ می شود. در این ماده آمده است: «به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال» اقدام کنند.