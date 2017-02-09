دعوت برای حضور پرشور ملت در «عید انقلاب»؛۲۲ بهمن روز پاسخ به دشمن

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دوباره زمان حضور شد تا نوبت به تکلیف من و تو برسد، تکلیف «حضور»، تکلیفی که خوب بلد هستیم، یاد گرفته‌ایم که باشیم، پای همه‌چیزهایی که سخت به دست آورده‌ایم و برای نگه‌داشتنش هم سفت‌وسخت ایستاده‌ایم.

«روز بیست‌ودوّم بهمن، مردم جواب این تهدیدها و این حرفها را در خیابان خواهند داد؛ نشان می دهند که ملّت ایران در مقابل تهدید چه موضعی می گیرد.» این جملات بخش هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش است که اهمیت حضور ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را روشن می کند.

به گفته نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی امسال راهپیمایی ۲۲ بهمن همزمان در ۵ هزار نقطه از میهن اسلامی برگزار می شود و اما به گفته نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی امسال راهپیمایی ۲۲ بهمن همزمان در ۵ هزار نقطه از میهن اسلامی برگزار می شود.

در این راستا در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی چهره ها و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سخنان و پیام‌های مختلفی مردم را به حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.

همچنین دستگاه‌های مختلف اجرایی، نهادهای نظامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استان‌های مختلف کشور، ائمه جمعه و استانداران نیز در بیانیه‌هایی خواستار حضور باشکوه ملت در مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شدند.

مراجع تقلید نیز در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی طی سخنان و پیام‌های جداگانه‌ای ضمن تأکید بر لزوم حضور باشکوه ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این مشارکت را پاسخی مناسب به یاوه‌گویی‌های دشمنان اسلام دانستند.

تأکید آیت‌الله سبحانی بر گرامیداشت ۲۲ بهمن

آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید طی سخنانی به ۲۲ بهمن اشاره کرد و ضمن تأکید بر اینکه این روز سرآغاز حکومت اسلامی است، ابراز کرد: ۲۲ بهمن روز ارزشمندی است و باید این روز موردتوجه بوده و گرامی داشته شود.

آیت الله جوادی آملی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، عبادت است

آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی نیز در درس تفسیر خود در مسجد اعظم قم با تأکید بر مشارکت همه آحاد مردم جامعه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیان داشت: حداقل وظیفه ما در ۲۲ بهمن ماه، شرکت در این راهپیمایی است و امیدواریم همه ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن با اخلاص، با دعا و سلام به شهدا شرکت کنیم.

وی ادامه داد: ما قبل از انقلاب که با دوستانمان در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کردیم، بررسی می‌کردیم که وجود مبارک پیغمبر(ص) در فلان غزوه چه ذکری داشت و ما همان ذکر را می‌گفتیم و با این ذکرها در راهپیمایی ها شرکت می‌کردیم، الآن هم باید همین‌طور باشد و این یک عبادت است.

این مفسر قران کریم اظهار داشت: تمام خدماتی که در این مملکت هست، به برکت راه امام(ره)، شهدا و جانبازان است و آنها بر ما حجت‌ هستند، این را ما مطمئنیم که هر خدمتی دولتمردان ارائه کنند اولین ثواب را در نامه جانبازان، شهدا و ایثارگران می‌نویسند.

آیت‌الله نوری همدانی: همه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند

آیت‌الله‌العظمی حسین نوری همدانی ۲۲ بهمن را روز بزرگی دانست و ابراز کرد: این روز موجب برچیده شدن ظلم و ستم از کشور شد و مردم پایبندی به ولی‌فقیه زمان را به‌خوبی به دشمنان نشان دادند.

وی ولایت‌فقیه را یکی از ارکان مهم انقلاب دانست و گفت: مردم کشور ما عاشق شهادت و جهاد هستند و همیشه و درهرحال از امر ولی‌فقیه تبعیت می‌کنند.

آیت‌الله نوری همدانی تأکید کرد: همه باید در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند و هر مسلمان و حامی انقلاب باید با شرکت در این راهپیمایی از ولایت فقه و نظام اسلامی دفاع و حمایت کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی: راهپیمایی ۲۲ بهمن باشکوه برگزار شود

آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی به راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره و ضمن دعوت از مردم برای شرکت در این راهپیمایی عنوان کرد: با توجه به تهدیدات دشمنان امیدواریم راهپیمایی امسال با جوش‌وخروش فراوانی برگزار شود و این مهم است که دشمن ببیند مردم در برابر تهدیداتشان چه عکس‌العملی نشان می‌دهند.

وی در ادامه افزود: دشمنان اگر ببینند که مردم منسجم هستند می‌فهمند که تهدیداتشان نشانه معکوس داشته است و راه را اشتباه رفته‌اند پس ۲۲ بهمن امسال روز مهمی برای ما است که نشان دهیم فشار و تهدید برای ایران و این جمعیت شرکت‌کننده نتیجه عکس دارد.

آیت الله علوی گرگانی: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب ناکامی دشمنان می‌شود

آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی هم طی سخنانی اظهار داشت: ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن عزت آبرو و بزرگی نظام جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان می‌کشد.

وی با بیان اینکه دهه فجر انقلاب اسلامی ایام پیروزی حق بر باطل به لطف الهی و عنایت امام عصر(عج) و با رهبری امام خمینی(ره) است افزود: ملت ایران اسلامی به شکرانه نعمت بزرگ انقلاب اسلامی بار دیگر در راهپیمایی ۲۲ بهمن پرشور حضور خواهند یافت.



این مرجع تقلید شیعیان دهه فجر انقلاب اسلامی که موفقیت حق بر باطل است را از مصادیق شعائر الهی دانست و گفت: ملت ایران در برهه های مختلف از امتحان های متعدد سربلند بیرون آمدند و این بار هم مانند گذشته با عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مراجع و علما در حماسه ۲۲ بهمن حضور دارند که البته این حضور جای سپاس قدردانی دارد.



این مرجع تقلید تصریح کرد: این حضور مردم موجب دلگرمی آنها نسبت به یکدیگر و ارزش های انقلاب اسلامی می‌شود و دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام می‌کند.

آیت‌الله رئیسی: مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ذلت معاندان داخلی و دشمنان خارجی را به نمایش می‌گذارند

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی افزود: سپاس و ستایش خداوند متعال را که به ملت بزرگ ایران توفیق داد در سایه تفکر پویای تشیع و رهبری فقیهی زمان‌شناس، بنیادهای تفکر مادی‌گرایان را متزلزل سازد و با حرکت مؤمنانه، مقتدرانه، منطقی و سرشار از اعتمادبه‌نفس، تحقق وعده الهی در یاری دین خدا و تشکیل حکومت اسلامی را به جهانیان ثابت کند.

وی اظهار کرد: در حالی سی و هشتمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی را جشن می‌گیریم که با هدایت و درایت هوشمندانه امام راحل و رهبر حکیم انقلاب‏، دشمنان ما که دشمنان بشریت و اخلاق و دین هستند، بیش از هر زمان دیگری در موضع ضعف و زبونی قرار دارند.

وی گفت: با امید و توکل به خدا و به ‌کار بستن عقلانیت در ذیل آن و در پرتو اعتمادبه‌نفس و بی‌اعتمادی به شیطان اکبر و قدرت‌های مادی به‌زودی شاهد پیروزی‌هایی بزرگ‌تر در جهان خواهیم بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اکنون موج بزرگی که انقلاب اسلامی ایجادکننده آن بوده است، تمام ملل اسلامی و آزادی‌خواه را در برگرفته و ندای عدالت‌خواهی و استکبارستیزی به خواسته مشترک همه انسان‌های آزاده تبدیل‌شده است.

وی ادامه داد: به شکرانه این موهبت الهی و گرامیداشت دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهیدان عزیز و در حمایت همه‌جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی و تبعیت از ولی امر مسلمین، از عموم مردم شریف ایران به‌ویژه علمای اعلام، استادان محترم حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان عزیز و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، جوانان و نوجوانان عزیز دعوت می‌کنم در راهپیمایی باشکوه روز ۲۲ بهمن حضور به هم رسانند.

حداد عادل: راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدیدعهد ملت با اسلام و شعارهای انقلاب است

غلامعلی حداد عادل به راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت: این راهپیمایی، تجدیدعهد ملت ایران با اسلام، قرآن، انقلاب، امام راحل و شهدا و همچنین تجدیدعهد با شعارهای انقلاب است که مهم‌ترین آن: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است.

حداد عادل خاطرنشان کرد: مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به دنیا اعلام می‌کنند که انقلاب اسلامی پس از گذشت ۳۸ سال نه‌تنها پژمرده نشده بلکه بالنده‌تر از گذشته نیز شده است.

اظهارات مسئولان استانی و دعوت به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن سمت اظهارات نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی ولی ملکی بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲بهمن تأکید کرد و این حضور را مأیوس‌کننده دشمنان دانست. وی با اشاره به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور جدید آمریکا گفت: مردم همیشه درصحنه ایران با حضور حماسی در خیابان‌های کشور یک‌بار دیگر سران استکبار جهانی را سرخورده خواهند کرد. استاندار البرز سید حمید طهائی اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن بیانگر حمایت و دفاع مردم از ارزش‌های انقلاب اسلامی است که باید مدنظر تمام شهروندان قرار گیرد. طهائی گفت: جهانیان توجه ویژه‌ای به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران دارند به همین سبب باید حضور مردم در این راهپیمایی بزرگ پرشور و باشکوه‌تر از سنوات گذشته باشد استاندار ایلام محمدرضا مروارید اظهار کرد: با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا ضروری است تا مردم باشکوه فراوان در این راهپیمایی حضورداشته باشند. وی افزود: مردم ما به این تهدیدات عادت دارند اما حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی دردهان یاوه‌گویان خواهد بود. استاندار ایلام ادامه داد: مردم سراسر دنیا چشم به انقلاب اسلامی دوخته و همه باهم با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن عزت و افتخار اسلامی را به جهانیان نشان خواهند داد. رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمن در عرصه‌های بین‌المللی و سیاسی خواهد بود و این پیام را به همگان می‌رساند که ملت ایران همچنان درصحنه و میدان دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی حضور دارند. استاندار تهران این‌جانب ضمن گرامیداشت یاد امام امّت و شهیدان والامقام و با ادای احترام به مقام شامخ یار دیرین امام و رهبری، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (ره) از شهروندان عزیز تهرانی دعوت می‌کنم تا بار دیگر با حضور در راهپیمایی دشمن‌شکن ٢٢ بهمن، حماسه‌ای دیگر بیافرینند و زمینه تحکیم مجدّد اقتدار مُلک و ملت را فراهم آورند. استاندار چهارمحال و بختیاری مردم شریف چهارمحال و بختیاری با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حماسه دیگری از وحدت ملی حول محور ولایت‌فقیه را رقم خواهند زد و یاوه‌گویی، سخنان سخیف و گزینه‌های همیشه روی میز استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، اسرائیل و انگلیس و هم‌پیمانانشان را با مؤلفه‌های منطقی و قدرت نرم پاسخ می‌دهند و در مسیر پیشرفت و تعالی هیچ‌گاه خسته نشده و همیشه آماده رزم در عرصه‌های مختلف جهادی و جبهه‌های جنگ نرم هستند. نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با عنایت به حساسیت زمان؛ بیعت و تجدیدعهد با امام امت، بیعت و تبعیت از مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و خصوصاً رزمایش در برابر یاوه‌گویی‌های استکبار جهانی، مطمئن هستم، این مردم باایمان ۲۲بهمن سال ۹۵ را از همه‌سال‌ها با حضور گسترده‌تر و با فریاد و شعار رساتر که درواقع فریاد آزادشده مظلومیان عالم است که در زیر چکمه‌های استکبار دارد، خرد می‌شود و از نای مردم آزاده ایران و بالأخص مردم خراسان جنوبی سر داده خواهد شد. علمای اهل سنت خراسان رضوی امام‌جمعه اهل سنت تایباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور پرشور مردم اهل سنت به‌ویژه مردم ولایتمدار و همیشه درصحنه شهرستان مرزی تایباد جهت تجدید پیمان مجددی با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا است. مولانا غلام نبی توکلی گفت: در برهه کنونی دشمنان انقلاب اسلامی به رهبری آمریکای جهان خوار به‌ویژه دولت جدید آمریکا و اسرائیل و انگلیس دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این انقلاب را از بین ببرند و حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نقشه‌های شوم آن‌ها را نقش بر آب می‌کند.



مولانا غلام احمدعلی بائی، امام‌جمعه شهر مشهد ریزه و مدیریت حوزه‌های علمیه انوارالعلوم خیرآباد و دارالعلوم اسلامی ریزه بیان کرد: این‌جانب از اقشار مختلف جامعه به‌خصوص طلاب، روحانیون، ائمه جماعات و اساتید حوزه‌های علمیه دعوت می‌کنم تا همگام و همراه با ملت بیدار و آگاه، در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن که نشان از اتحاد، همدلی و انسجام مردم، مسئولین و روحانیت دارد، شرکت نموده و با آرمان‌های امام راحل و پیروی از منویات مقام معظم رهبری میثاقی دوباره بسته و حافظ امنیت، اقتدار و استقلال کشور خود در برابر دشمنان باشند. مولانا عبدالباری صالحی، مدیر حوزه علمیه اهل سنت مظهر التوحید تایباد نیز اظهار کرد: ما جامعه مدرسین و طلاب حوزه علمیه مظهرالتوحید تایباد فرارسیدن دهه مبارک فجر، سالروز ورود مقتدرانه بنیانگذارانقلاب و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را تبریک گفته و به همه دشمنان ایران اسلامی اعلام می‌کنیم که این کشور دارای ملتی فداکار و وفادار، متحد و منسجم ،رهبری فرزانه، شجاع و خردمند بوده و با تمام توان و با پیروی از منویات رهبری از اسلام، انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد. و هرگز نخواهند گذاشت انقلاب اسلامی ایران به دست نامحرمان بیفتد و به هر قدرتی که بخواهد نظری بد به سرزمین اسلامی ما داشته باشد با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن جواب دندان‌شکنی خواهیم داد. استاندار خوزستان استاندار خوزستان اعلام کرده است: این‌جانب با تبریک یوم‌الله ۲۲ بهمن و ادای درود و احترام به روح پرفتوح امام شهیدان و شهیدان انقلاب و دفاع مقدس و در همراهی با دلسوزان انقلاب و نظام از عموم مردم شریف و آگاه خوزستان دعوت می‌نماید تا با حضور پرشور و حماسی خود در روز ۲۲ بهمن ضمن میثاق با خون شهیدان و تجدید بیعت با آرمان‌های بلند بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) یک‌بار دیگر عزم و اراده خود را در حمایت همه‌جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای عظیم آن در برابر دیدگان جهانیان به نمایش بگذارند. استاندار و نماینده ولی‌فقیه در زنجان بهمن‌ماه فرصت دوباره‌ای است تا اقشار مختلف مردم با هر گرایش و تفکر سیاسی و اجتماعی دوشادوش یکدیگر و دست در دست هم برای پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی حضوری دوباره یافته و حماسه پرشوری از انسجام و وحدت ملی خود را به جهانیان نشان دهند. در آستانه این روز بزرگ از مردم آگاه و همیشه درصحنه استان درخواست می‌کنیم که با توجه به اهمیت و حساسیت تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، بار دیگر با حضور و شرکت خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، پایبندی و حمایت خود را از اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام نموده و برگ زرینی دیگری از حضور شکوهمند خود در تاریخ استان و کشور رقم بزنند. امام‌جمعه زاهدان راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش انسجام و وحدت ایران اسلامی است که در این حرکت عظیم سیاست تهدید، برای ملت ایران نقش بر آب خواهد شد و جواب یاوه‌گویی‌های استکبار را به فرموده ولی امر مسلمین فردا در خیابان‌های ایران اسلامی شاهد خواهیم بود. این‌جانب ضمن تشکر از حضور مردم ولایتمدار استان اعم از شیعه و سنی در عرصه‌های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی، از تمام برادران و خواهران هم استانی دعوت می‌کنم تا با اتحاد و همدلی همدوش با ملت غیور ایران با شرکت در راهپیمایی حماسی یوم‌الله ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیفزایند. نماینده ولی‌فقیه و استاندار سمنان بی‌تردید عموم مردم انقلابی، شهیدپرور و ولایت مدار استان سمنان، همگام و هم‌صدا، با مردم غیور ایران اسلامی، با حضور در راهپیمایی دشمن‌شکن ۲۲ بهمن، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) و ولی امر مسلمانان، رهبر معظم انقلاب اسلامی و خلق حماسه‌ای دیگر موجب شادی دوستان انقلاب و یاس و ناامیدی دشمنان و مایه افتخار و سربلندی ایران اسلامی‌شده و پاسخ کوبنده‌ای به ادعاهای بدخواهان به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل خواهند داد.

از مردم متدین و آگاه استان سمنان دعوت می‌شود همگام با دیگر نقاط ایران اسلامی در روز ۲۲ بهمن به صحنه آمده ضمن تجدید میثاق مجدد با آرمان‌های امام راحل و شهدای گران‌قدر و منویات مقام معظم رهبری برگ زرین دیگری در کارنامه سراسر درخشان خود به ثبت رسانند. استاندار سیستان و بلوچستان فجر انقلاب در حقیقت صبح امیدی بود که پس از سال‌ها مجاهدت از اعتکاف در پرده غیب بیرون آمد و کار شام ظلمت و تاریکی را به آخر رساند و اینک ۳۸ سال پس از خلق آن حماسه بی‌بدیل بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی تجدید پیمان می‌بندیم و حماسه‌های ماندگار فرزندان این سرزمین خدایی را ارج می‌نهیم.

اجتماع عظیم مردم در روز ۲۲ بهمن برگ افتخار دیگری را بر تاریخ درخشان کشورشان خواهد افزود و موجبات یاس و ناامیدی را در اردوگاه استکبار جهانی فراهم خواهد کرد. علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان امام‌جمعه اهل سنت شهرستان میرجاوه نیز به خبرنگارمهر، گفت: ملت بزرگ ایران بار دیگر با حضور پرشور خود در راهپیمایی۲۲ بهمن به دشمنان نشان می‌دهد که تهدید و تحریم راه مقابله با این مردم و نظام نیست. مولوی عبدالرحیم ریگیان با دعوت از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی۲۲ بهمن افزود: این حضور مردم در همه صحنه‌ها باعث خنثی شدن توطئه‌های دشمنان اسلام و انقلاب می‌شود. مولوی فتحی محمد نقشبندی امام‌جمعه اهل سنت راسک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران نماد مقاومت و حکومت اسلامی در دنیا است و در این شرایط خاص که استکبار جهانی مدام در حال تهدید است شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن درواقع اعلام حمایت از انقلاب و رهبری است. امام‌جمعه اهل سنت شهرستان ایرانشهر هم با تأکید به حضور پرشور در راهپیمایی۲۲ بهمن، تصریح کرد: مردم شهرستان ایرانشهر نیز همچون دیگر مردم استان مانند همیشه حضوری پرشور در راهپیمایی۲۲ بهمن خواهند داشت. نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی سید حمیده زرآبادی با اشاره به شرایط حساس کنونی و ضرورت شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: مردم در تمامی صحنه‌های انقلاب در دهه‌های گذشته نشان دادند پایبند ارزش‌ها، نظام و ولایت هستند و با پشتیبانی خود حافظ نظام شدند و این بار نیز با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن علاقه‌مندی خود به‌نظام را نشان خواهند داد. زرآبادی از مردم و مسئولان خواست با حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲بهمن برگ زرین دیگری به افتخارات کشور اضافه کنند. استاندار قزوین فریدون همتی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد اظهار داشت: ۲۲ بهمن تجلی همه شادمانی‌های مردمی است و امسال نیز امیدواریم با خلق حماسه‌ای بزرگ بار دیگر بیعت مردم با رهبری و انقلاب محقق شود. وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا همگام با مردم همانند سال‌های گذشته با حضور پرشور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن و گرامیداشت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام بیفزایند. ائمه جمعه اهل سنت استان کرمانشاه ائمه جمعه اهل سنت استان کرمانشاه با دعوت از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این حضور را تجلی اتحاد ملت ایران و شکرانه ۳۸ سال عزت و افتخار ایرانیان دانستند و گفتند: شرکت در این راهپیمایی نمونه عینی همبستگی ملی و بیعت با رهبر معظم انقلاب است. نماینده ولی‌فقیه در کردستان آیت‌الله حسینی شاهرودی افزود: حضور باشکوه همه مردم ایران در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن این پیام را دارد که همانند همیشه به‌نظام و انقلاب وفادار هستیم و پشتیبان ولایت‌فقیه خواهیم ماند. وی بابیان اینکه حضور مردم درصحنه امنیت را برای کشور به همراه دارد، اظهار داشت: حضور مردم درصحنه باعث حفظ استقلال و پیشرفت‌ در عرصه‌های مختلف کشور شده و اجازه نداده که تحریم‌ها تأثیری داشته باشد. نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان بابیان اینکه حضور باشکوه ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیام‌های داخلی و خارجی دارد، گفت: «استقامت، درصحنه ماندن مردم و پشتیبانی از ولایت‌فقیه» پیام ملت سلحشور ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن به همه دنیا است. نماینده ولی‌فقیه در گلستان بی‌شک حضور گسترده مردم ولایتمدار استان گلستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، سندی دیگر بر اوراق زرین این استان وحدت‌آفرین می‌افزاید و جهانیان این صلابت و پایداری در ارزش‌ها و خون مطهر شهیدان را به نظاره می‌نشینند. بدین‌وسیله از همه اقشار بخصوص مردم مؤمن و همیشه درصحنه شیعه و سنی استان گلستان دعوت می‌کنیم که همچون سال‌های گذشته در راهپیمایی عظیم روز بیست و دوم بهمن حضور باشکوه داشته و بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و خون شهدای انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس، با مشت‌های گره‌کرده انزجار، خشم و نفرت همیشگی خود را نسبت به استکبار جهانی و صهیونیسم ابراز دارند. مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر این نکته که پیام ۲۲ بهمن به هیچ حزب، جناح و سلیقه‌ای تعلق ندارد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی متعلق به همه آحاد ملت ایران بوده چراکه همه مردم در خلق ۲۲ بهمن سهیم بودند و در دوام و استمرار آن نیز سهیم هستند. مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: همه ما مردم ایران با حضور خود در این روز ثابت می‌کنیم همچنان پای بند به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران هستیم و از آرمان‌های امام و شهدا دفاع می‌کنیم. استاندار و نماینده ولی‌فقیه در لرستان آیت‌الله سید احمد میرعمادی بابیان این‌که انقلاب اسلامی پیشرفت و عدالت را به ارمغان آورده است افزود: مردم با آزادی پای صندوق‌های رأی می‌روند و در راهپیمایی‌ها به مناسبت‌های مختلف شرکت می‌کنند که شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال ویژگی خاصی دارد. نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: مردم با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن پاسخ قاطع و دندان‌شکنی به رئیس‌جمهور ابله و تازه به دوران رسیده آمریکا خواهند داد. همچنین در بیانیه مشترک هوشنگ بازوند و آیت‌الله میرعمادی آمده است: بزرگداشت دهه فجر و شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن مصداق وفاداری نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با خون شهیدان است. اقشار مختلف ملت قهرمان با شرکت پرشور، حداکثری و معرفت مدارانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیام انقلابی بودن و انقلابی ‌ماندن خود را به دنیا ارسال می‌کنند. مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران حجت‌الاسلام شکریان با دعوت از حضور حماسی مردم بصیر ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن خاطرنشان کرد: حضور باشکوه و حماسی مردم ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن مانع توطئه‌های دشمنان قسم‌خورده به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد و امید آن‌ها را به یاس تبدیل خواهد کرد و پاسخی کوبنده به اظهارات وقیحانه رئیس‌جمهور جدید آمریکا خواهد بود. استاندار مرکزی راهپیمایی ۲۲بهمن در حقیقت تأکید مردم جای‌جای ایران اسلامی بر اهداف و آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ازجمله حاکمیت دینی و استقرار اخلاق است. این روز بزرگ، روز شکرگزاری مردم به خاطر رهایی از یوغ استبداد داخلی و سلطه خارجی است. با توجه به صداهایی که اخیراً در جهان و منطقه طنین‌انداز شده و درک بالای ملت ایران از اتفاقات جهان، ضرورت حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن بیش‌ازپیش احساس می‌شود. نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی امسال نیز گسترده‌تر از سال‌های قبل مردم ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲بهمن حضور خواهند داشت و وحدت کلمه، انسجام و اتحاد خود را به جهانیان و دشمنان نظام اسلامی نشان می‌دهند. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس سید مهدی مقدسی اظهار داشت: ۲۲ بهمن تجلی انسجام ملی ایران اسلامی است و مردم متعهد و همیشه درصحنه کشور با حضور در راهپیمایی این روز پاسخ خود را به یاوه‌گویی دشمنان می‌دهند. وی گفت: در۲۲ بهمن امسال نیز ملت فهیم ایران با درک صحیح از شرایط حساس کنونی پاسخ تهدیدهای پوچ دشمنان و بدخواهان را با حضور پرشور در راهپیمایی می‌دهند و بار دیگر اقتدار مردمی نظام را فارغ از تضارب آرا و اختلاف‌سلیقه‌ها با حضور همه طیف‌ها، جریانات و بخش‌های مختلف نظام به نمایش می‌گذارند. نماینده ولی‌فقیه و استاندار همدان آنچه در این انقلاب باعث شگفتی بیگانگان است، جایگاه مردم در تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری‌ها است، به‌طوری‌که انقلاب ایران هرگز از مردم و رهبری جدا نبوده و همواره این جایگاه مورد هجمه و توطئه استکبار جهانی بوده است هرچند هرگز توفیقی درزمینهٔ قطع میثاق مردم با انقلاب و رهبری برای دشمنان حاصل نشده است و این رابطه روزبه‌روز مستحکم‌تر شده است. از عموم مردم دعوت می‌شود با حضور پرشور در راهپیمایی وحدت‌آفرین ۲۲ بهمن، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و امام راحل (ره) و شهدای معزز، دیگربار، واقعیات انقلاب ایران و پشتیبانی مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته، زمینه شناخت تازه‌واردهای عالم قدرت در جهان را با مردم غیور ایران و انقلاب اسلامی شکست‌ناپذیر، فراهم آورند. نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس سید ابوالفضل موسوی بیوکی با اشاره به در پیش داشتن ۲۲ بهمن و راهپیمایی ملی در این روز بزرگ بیان داشت: مردم ایران با حضور پرشور و گسترده خود در روز ۲۲ بهمن امسال نشان می‌دهند که پای ولایت‌فقیه ایستاده و با رهبری مقام معظم رهبری در برابر تمام قدرت‌های استکباری جهان ایستادگی خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ به یاوه‌گویی‌های سران آمریکا است

حجت‌الاسلام سید محمدعلی شهیدی اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن هرسال ویژگی‌ها و حساسیت‌های خاص خود را دارد و امسال به دلیل یاوه‌گویی‌های سران آمریکا از همیشه حساس‌تر و سرنوشت‌سازتر است.

وی عنوان کرد: هیچ‌کس نباید تکلیف شرکت در راهپیمایی را از خود ساقط کند زیرا حضور یک نفر نیز حائز اهمیت است و همه باید باهم درصحنه حضورداشته باشیم.

معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن جوابی دندان‌شکن به یاوه‌گویی‌های سران آمریکا و هر دشمن دیگری است که چشم طمع به این کشور دوخته است.

وزیر نیرو: راهپیمایی ۲۲بهمن نشانه عزم مردم برای تداوم راه امام (ره) و شهداست

حمید چیت چیان پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه سفر خود به آذربایجان شرقی ضمن حضور در گلزار شهدای تبریز و ادای احترام به شهدای اسلام و انقلاب اظهار داشت: ایام دهه فجر یادآور شهدا هست و ما باید اهداف و راه این شهیدان را ادامه دهیم.

وی بابیان اینکه مردم ایران در ۲۲ بهمن برای پاسداشت خون شهدا و برای تداوم انقلاب اسلامی درصحنه حاضر می‌شوند، ادامه داد: ملت ۲۲ بهمن امسال با پایبندی بر آرمان‌های انقلاب حضور گسترده‌تری خواهد داشت

وزیر نیرو تصریح کرد: امیدواریم مسئولان این حضور مردم را با شورونشاط بیشتری ادامه دهند و تا مسیر سرافرازی کشور را با شتاب بیشتر ادامه دهیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ملت ایران با قیام خود توانست نظام شاهنشاهی را نابود و قیام میزان انقلاب اسلامی را برپا کنند.

چیت چیان در پایان اظهار داشت: مردم ایران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال عزم خود را برای تداوم راه شهدا و تحقق ارمان های امام راحل (ره) به دنیا نشان خواهند داد.

آیت‌الله حسین مظاهری: یوم‌الله ۲۲ بهمن مربوط به اصل انقلاب اسلامی است

آیت‌الله حسین مظاهری در پایان درس خارج فقه خود، ۲۲ بهمن را یوم‌الله و از شعارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواند و با تأکید بر ضرورت شرکت در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، اظهار کرد: یوم‌الله ۲۲ بهمن مربوط به اصل انقلاب اسلامی و مربوط به همه افراد، گروه‌ها و جناح‌های انقلابی است و به جناح یا اشخاص خاصی اختصاص ندارد.

وی افزود: همه‌کسانی که به اهداف بزرگ انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی اعتقاددارند، به راهپیمایی روز ۲۲ بهمن اهمیت می‌دهند و لازم است همه علاوه بر شرکت، برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم ۲۲ بهمن تبلیغ کنند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به مواضع اخیر و سخنان سخیف و بی‌اساس دولتمردان آمریکا، این اقدامات را نشانه بی‌خردی و دوری از عقلانیت توصیف کرد و گفت: به تجربه اثبات‌شده است که این‌گونه مواضع خصمانه موجب خواهد شد که مردم فهیم ایران با حضور گسترده‌ و مؤثرتر خود، پاسخ محکمی به یاوه‌گویی‌های استکبار جهانی می‌دهند.

بیانیه‌های نهادها و ارگان ها

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن لبیک به ادامه راه عزت و اقتدار نظام اسلامی است.

بیانیه‌های دستگاه‌های استانی در آستانه ۲۲ بهمن نام استان دستگاه‌ها و نهادها آذربایجان شرقی نهادها و سازمان‌های مختلف آذربایجان شرقی با صدور بیانیه‌های مستقل، بر لزوم حضور حداکثری و باشکوه مردم استان در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن تأکید کردند.



سپاه عاشورا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است: اینک سبز پوشان سپاه عاشورا نیز همگام با امت قهرمان و ولایت مدار، از همه آحاد امت مؤمن و بصیر آذربایجان دعوت می‌نماید تا با پیوستن به اقیانوس عظیم راهپیمایی ۲۲ بهمن و تجلی بخشیدن به وصیت امام امت مبنی بر وحدت کلمه، بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی، عزم راسخ خویش را در تداوم انقلاب تا رفع فتنه از عالم به رخ دشمنان قسم‌خورده این انقلاب و در رأس آن‌ها شیطان بزرگ، آمریکای جهان خوار بکشند و مشت محکمی بر دهان جیره‌خواران استکبار جهانی در داخل و نوکران منطقه‌ای آن بزنند.



اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی هم با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران از عموم ملت برای حضور در راهپیمایی دعوت کرد. اصفهان دانشگاهیان دانشگاه‌های استان اصفهان ضمن اعلام آمادگی برای حضور در راهپیمایی عظیم یوم‌الله ۲۲ بهمن، از اقشار مختلف مردم برای شرکت در این راهپیمایی دعوت کردند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر استان اصفهان نیز با دعوت از مردم این استان برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام کرد که راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر اصفهان از ساعت ۹ صبح روز جمعه در هشت مسیر منتهی به میدان امام برگزار می‌شود. اردبیل اقشار و گروه‌های مختلف مردم این استان با صدور بیانیه‌های مختلفی آمادگی خود را برای حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اعلام کردند. البرز سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۲۲ بهمن بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد: یوم‌الله ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ کشور ایران بوده است. سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز از هم استانی‌ها خواست تا با پیوستن به اقیانوس عظیم راهپیمایی ۲۲ بهمن به وصیت امام امت مبنی بر وحدت کلمه تجلی بخشند. ایلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام ضمن پاسداشت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب، از مردمان مرزدار و غیور استان ایلام دعوت می‌کند تا با حضور پرشور و وحدت‌بخش خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن بار دیگر بصیرت مثال‌زدنی و غیرت انقلاب خود را به همگان نمایان کنند. تهران رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران مسیرهای راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در شهرستان‌های استان تهران را اعلام کرد و گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نمادی از همدلی و وحدت ملت ایران بوده و اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشد. چهارمحال و بختیاری ارگان‌ها،نهادها ،ادارات، احزاب چهارمحال و بختیاری مردم را برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲بهمن‌ماه امسال دعوت کردند.

سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با صدور بیانیه به مناسبت یوم‌الله ۲۲ بهمن از آحاد مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری برای خلق حماسه عظیم حضور دعوت کرد. اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز با صدور بیانیه‌ای راهپیمایی ۲۲ بهمن را پاسخی به تهدیدها و تحریم‌های دشمنان برشمرد. خراسان شمالی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ضمن دعوت از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی گفت: برنامه محوری ۲۲ بهمن و راهپیمایی این روز در ۴۵ نقطه استان برگزار می‌شود. خوزستان بر اساس اعلام ستاد دهه فجر خوزستان، راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۷۴ نقطه خوزستان هم‌زمان با سراسر کشور برگزار می‌شود. بسیاری از مدیران و مسئولان دستگاه‌های دولتی مردم استان خوزستان را به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند. فرماندار اهواز در پیامی به مردم اعلام کرد ۲۲ بهمن‌ماه یادآور پیروزی انقلاب و رهایی ملت ایران از ظلم و ستم حکومت‌های شاهنشاهی و طاغوتی و استقلال ایران است. فرماندارشهرستان دشت آزادگان نیز با صدور پیامی همه اقشار و عشایر را به شرکت در راهپیمایی۲۲ بهمن برای ایجاد حماسه‌ای پرشور دعوت کرد. فرماندار خرمشهر نیز در پیامی مردم به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد. سمنان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در بیانیه‌ای به مناسبت ۲۲بهمن گفت: دهه فجر و یوم‌الله ۲۲ بهمن، روز تبلور شکوه و ایثار مردم همیشه سرافراز و آزادۀ جمهوری اسلامی ایران است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با دعوت از آحاد مردم برای شرکت در راهپیمایی گفت: راهپیمایی مردم استان در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۶۱ نقطه مختلف شهری و روستایی برگزار می‌شود. فارس رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس با دعوت مردم به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن به‌طور هم‌زمان در ۷۶ نقطه فارس و ساعت ۱۰ صبح جمعه آغاز می‌شود. قزوین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در طلیعه آفتاب سی و نهـمین بهار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد: حضور حماسی، انقلابی و پرشور شما درصحنۀ نمایش وحدت ملی در آوردگاه یوم‌الله ۲۲ بهمن، تجدید میثاق با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و شهدا و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» است. قم جمعی از نهادهای حوزوی و سازمان‌های استان قم با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای از مردم این استان برای حضور باشکوه، پرشور و حماسه‌ساز در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن دعوت کردند. در بیانیه سپاه علی بن ابیطالب(ع) نیز آمده است: چشم مستضعفان جهان به این حرکت اسلامی مردم ایران دوخته‌شده است؛ حضور باصلابت مردم غیور ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و خنثی نمودن توطئه‌های استکبار جهانی است. کردستان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در از بیانیه خود آورده است: ۲۲ بهمن امسال همچون همیشه نمایش وحدت و انسجام اقشار مختلف مردم و پیوند عمیق آن‌ها با نظام مقدس جمهوری اسلامی است و در این روز استکبار جهانی و دیگر مزدوران منطقه و جهان به‌ویژه رئیس‌جمهور تازه‌کار آمریکا پاسخ قاطع و دندان‌شکنی از ملت آگاه و بصیر ایران اسلامی دریافت خواهند کرد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان از عموم مردم شریف و قدرشناس استان کردستان دعوت به عمل می‌آورد به‌منظور تجدیدعهد و پیمان با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی(ره) و شهیدان انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن شرکت نموده و با حضورچشمگیرخود بار دیگر مردمی بودن انقلاب اسلامی ایران را به جهانیان ثابت کنند. کرمان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از هفته‌ها قبل تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مرد نهاد، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح آمادگی خود را برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام کرده‌اند، گفت: نقطه اوج برنامه‌های دهه فجر حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن است که هرسال این حضور و مشارکت پررنگ‌تر می‌شود. گلستان سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۴۳ نقطه استان گلستان برگزار می‌شود. وی بابیان اینکه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، تجلی وحدت و زمینه‌ساز استمرار انقلاب اسلامی است، افزود: حضور با بصیرت امت حزب‌الله درصحنه‌های مهم و بزنگاه‌های تاریخی کشور، سبب بیمه شدن نظام اسلامی‌شده است. گیلان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر لزوم حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور در این راهپیمایی نماد حراست از انقلاب و آرمان‌های آن است. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در ۵۸ نقطه استان خبر داد و گفت: این راهپیمایی جلوه‌گر اتحاد و همدلی مردم و احساس مسئولیت آنان نسبت به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعلام انزجار از دشمنان قسم‌خورده اسلام است. همدان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با صدور بیانیه‌ای ورزشکاران و جوانان سراسر استان را به شرکت در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن دعوت کرد. مؤسسات و نهادهای مردمی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان با صدور بیانیه‌ای مردم را به شرکت حماسی در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن در روز جمعه دعوت کردند. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه امسال به دلیل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

متن اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت‌الله محمد یزدی، ‌ رئیس شورای عالی این نهاد حوزوی منتشرشده بدین شرح است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(قدس‌سره) و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد حضور گسترده مردم در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن لبیک به ادامه راه عزت و اقتدار نظام اسلامی است. کارآمدی، پویایی و دستاوردهای عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، علمی و آموزشی، بهداشت و درمان و همچنین تلاش جهت تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و فساد در کنار دستیابی به استقلال سیاسی و فرهنگی، شمه‌ای از برکات نظام اسلامی است و مردم حامی و پاسدار این دستاوردهای ارزشمند هستند.

مسئولان نیز باید قدردان این حمایت مردمی باشند و تمام تلاش و همت خود را صرف خدمت به اسلام، انقلاب و مردم کنند. توجه به مشکلات کشور و حل مسئله رکود و بیکاری باید در اولویت کاری دستگاه اجرایی قرار گیرد. مدیریت جهادی در مقاوم‌سازی اقتصاد در کنار توجه به اهداف بلند نظام اسلامی یعنی عدالت، معنویت و ظلم‌ستیزی مسیر تحقق شعارهای انقلاب را هموار می‌کند و حافظ قدرت ملی و وحدت کلمه ملت خواهد بود.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه نیز به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن بیانیه‌ای صادر کرده که بدین شرح است: فجر انقلاب اسلامی در یوم الله ۲۲ بهمن ماه طلوع کرد و نقطه عطف تاریخ جهان معاصر شد و در آن ایام نورانی، ملت بلندآوازه و سربلند ایران اسلامی به رهبری امام و مقتدای خود حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه عمیق ترین تحولات حماسه آفرین را بر محور ایمان به خدای یگانه رقم زد و با ایستادگی بر سر آرمان ها و ارزش های اسلام ناب، دست بیگانگان و مستکبران را از تعرض به کشور ولایتمدار خویش کوتاه کرد.

حوزه‌های علمیه و روحانیت، در سی و هشتمین سالروز فجر پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن دعوت از آحاد مردم فهیم و شریف ایران اسلامی جهت شرکت در راهپیمایی غرور آفرین ۲۲ بهمن ماه، همگام با آنان در این ره آورد بزرگ، شرکت نموده و همراه با ملت همیشه در صحنه و انقلابی با آرمان های رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و خلف صالح ایشان، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی) تجدید عهد و پیمان خواهد نمود.