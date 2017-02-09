کتابخانه عمومی «میرزا کوچک جنگلی» رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنج شنبه با حضور مسئولان استانی کتابخانه عمومی میرزاکوچک جنگلی شهرستان رشت در منطقه سلمیانداراب این شهر به بهره برداری رسید.

در این مراسم مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و پیشکسوتان فرهنگی، اظهار کرد: یکی از دغدغه های اصلی بنیانگذار جمهوری اسلامی برای تغییر حکومت ستم شاهی ترویج فرهنگ دینی و اسلامی بود.

توجه به فرهنگ سبب رشد و توسعه جامعه

حجت الاسلام جمال یاری انقلاب اسلامی را تغییر هویت و فرهنگ یک ملت عنوان کرد و گفت: مبنا و زیربنای فکری انسان را فرهنگ تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه توجه به فرهنگ سبب توسعه و رشد هر جامعه ای می شود، افزود: هرگاه جامعه ای از لحاظ فرهنگی در سطح بالایی قرار داشته باشد پویا و سرزنده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار کتاب و کتابخانه در ارتقای سطح فرهنگی جوامع، خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به فرهنگ و تمدن غنی و بالای رشت ساخت و بهره برداری از این پروژه با وقفه ۲۰ ساله همراه بوده که جای تأمل است.

به گفته این مسئول شهری که مهد اولین ها در کشور محسوب شده و سابقه درخشانی در حوزه نشر کتاب و کتابخانه داشته باید با توجه ویژه ای از سوی مسئولان حوزه فرهنگی روبه رو شود.

وی با بیان اینکه توجه به حوزه فرهنگی نسبت به سایر حوزه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، یادآورشد: وجود فرهنگ در میان یک جامعه سبب ایجاد حساسیت نسبت به سایر حوزه ها از سوی مردم اعم از بهداشت، اقتصاد، اجتماع و... می شود.

حجت الاسلام یاری به توطئه دشمنان در خصوص نابودی فرهنگی غنی اسلامی و ایرانی اشاره کرد و افزود: انقلاب ما برخاسته از فرهنگ دینی بوده و در دوران دفاع مقدس نیز وجود همین فرهنگ ایثار و شهادت رمز پیروزی ما بر دشمن بود.

ترویج فرهنگ کتابخوانی به ارتقای سطح آگاهی و بنیش مردم می انجامد

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان نیز در ادامه این مراسم به پیشینه وجود کتابخانه در کشور اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی سبب توسعه جامعه می شود.

زهرا بدن آرا با تأکید برضرورت توجه بیشتر به حوزه کتاب و کتابخوانی، خاطرنشان کرد: توجه به حوزه فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی سبب افزایش سطح آگاهی جامعه و ارتقای بینش مردم می شود.

وی با بیان اینکه توجه به حوزه کتاب و کتابخوانی جامعه را در مسیر رشد و توسعه قرار می دهد، تصریح کرد: کتابخانه های عمومی به عنوان یک نهاد فرهنگی در صف اول ارتباط با آحاد جامعه قرار دارند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به کتابخانه عمومی میرزاکوچک جنگلی رشت، یادآورشد: این کتابخانه با زیربنای ۶۳۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۷۵۱ متر مربع در سه طبقه ساخته شده است.

بدن آرا آغاز عملیات اجرایی ساخت این پروژه را سال ۹۳ عنوان کرد و افزود: خوشبختانه این کتابخانه با هدف توانمندسازی سکونت گاه های غیر رسمی بافت فرسوده شهری و با اعتبار یک میلیارد تومان در کمتر از ۱۹ ماه به بهره برداری رسید.

به گفته این مسئول دارا بودن شرایط محیطی بسیار خوب و استفاده از کتابداران فعال و مجرب و همچنین ارائه همزمان خدمات در سالن‌های مطالعه مجزای خواهران و برادران از دیگر ویژگی‌های کتابخانه عمومی میرزاکوچک جنگلی است.