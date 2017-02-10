به گزارش خبرنگار مهر، آئین راهپیمایی باشکوه ۲۲بهمن با حضور اقشار مختلف مردم در ۶۱نقطه از استان سمنان از کالپوش و میامی در شرقی ترین قسمت ها تا آرادان و ایوان کی در غربی ترین نقطه درحالی برگزار شد که امروز بانگ سرود وحدت در رثای والفجر بهمن یکبار دیگر با مشت های گره کرده شیرزنان و دلیر مردان خطه قومس در هم آمیخته و صحنه ای از حضور، شور، شوق، حماسه و عشق را میهن اسلامی ایران را بروز می دهد.

امروز ابرهای حاکم بر آسمان استان سمنان، در گوش یکدیگر نجوا می کنند این حضور پرشور را تا دهان به دهان، حماسه سازی مردم این خطه بر بال ابرها به گوش جهانیان برسد امروز اینجا فاصله ای بین آسمان و زمین نیست اینجا امروز جایگاه مردمانی آسمانی بر روی زمین است زمینی که سی و هشت بهار آزادی را تجربه می کند.

مردم استان سمنان امروز یکبار دیگر برای تجدید بیعت با آرمان هایی به میدان آمدند که با خط سرخ خون شهادت بر تارک آسمان فخر و افتخار آنها را نوشته اند آن زمان هایی که رسولش امام راحل(ره) بود و ادامه دهنده آن رهبر معظم انقلاب، و این آرمان ها امروز آنچنان از صلابت، قدرت، اقتدار، امنیت، پیشرفت و شهادت سخن به میان می آورد که گویی همین دیروز بود که کره زمین به یکباره برای ثانیه ای سبک شد چرا که مردم پرافتخار ما همزمان با شنیدن ندای انقلاب از رادیوی ملی، به هوا پریدند.

سمنان در اوج حماسه

از سمنان پرشکوه خبر می رسد که این شهرستان غرق در شور، عشق و حضور حماسی، میزبان خیل عاشقان است، مردم سمنان از ساعت ۱۰صبح در میدان سعدی گرد هم آمدند تا فاصله این میدان تا میدان امام خمینی(ره) و سپس میعادگاه نماز جمعه را یکصدا مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دهند.

از نکات قابل توجه در راهپیمایی امسال، ساخت مترسک هایی به شکل سران استکبار جهانی و همچنین حضور نوجوانانی با مقواهای رنگی به شکل کلاه است که ترکیب رنگی ویژه به موج جمعیت بخشیده اند بر روی این مقوا ها عمدتا یاد امام(ره) گرامی، ۲۲بهمن خجسته و تمثال حضرت امام(ره) نقش بسته است.

در حاشیه میدان سعدی اما عشق به حضرت فاطمه(س) نیز با توجه به فرارسیدن ایام فاطمیه موج می زند عده ای با در دست داشتن پرچم یافاطمه الزهرا(س) یاد بزرگ بانوی جهان اسلام و دخت نبی مکرم(ص) را گرامی داشته اند همچنین از دور نوای شعار «انقلاب اسلامی، مدافعان زینبی(س)، اوج عشق فاطمی(س)» از سوی عده ای که لباس رزمی بر تن دارند، به گوش می رسد.

امروز اما میدان سعدی سمنان میهمانان ویژه ای نیز دارد در میان مردم مسئولان از هر قشر و طیفی دیده می شوند آیت الله سید محمد شاهچراغی نیز در راس هیئتی در حالی به خیل عاشقان پیوست که در جمع خبرنگاران، بیان داشت: قطعا حضور میلیونی مردم ایران اسلامی و همچنین مسلمانان اقصی نقاط جهان در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی موجب یاس و ناامیدی دشمنان است لذا باید از حضور پرشور مردم همیشه در صحنه ایران به خصوص استان سمنان که در این هوای سرد و همراه با بارش درخیابان ها حضور پیدا کردند، قدردانی کرد.

در حاشیه راهپیمایی امروز سمنان اما نکته ای قابل توجه، چشم همگان را به سوی خویش ربود، هیئت باستانی و وزرش های زورخانه ای سمنان در اقدامی جالب توجه، با حضور مرشدان پیشکسوت استان سمنان، نوای ضرب و زنگ و مرشد را درحالی به میان مردم طنین انداز کرد که خواندن اشعار انقلابی در مدح حضور حماسی مردم رنگ و بویی تازه به آفتاب نیمه جان میانه زمستان شهر سمنان بخشید.

شاهرودی ها حماسه آفریدند

خیابان امام خمینی(ره) شاهرود نیز میزبان حماسه سازان عشق و حضور بود مردم پرافتخاری که یک هزار و ۶۴شهید تقدیم انقلاب و اسلام کرده اند و برای تجدید بیعتی دوباره با آرمان های انقلاب اسلامی بار دیگر به میدان آمده اند شاهرودی ها که از دیرباز به مردم همیشه در صحنه معروف هستند ندای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مسلمان می میرد ظلمت نمی پذیرد، الله اکبر، ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، را سر می دهند و تداوم این راهپیمایی در خیابان ۱۷شهریور با حسینیه مدرسه قلعه و میعادگاه نماز جمعه تلاقی خواهد کرد.

مردم شاهرود از گوشه و کنار، پیر و جوان، مرد و زن به میدان آمده اند و در این بین بسیج هنرمندان شاهرود با به راه انداختن مسابقه مترسک های استکباری و فراخوان عمومی برای آحاد مردم، جلوه ای بصری به راهپیمایی سال جاری بخشیده است عباس اعتماد، رئیس بسیج هنرمندان شاهرود در این باره به خبرنگار مهر، گفت: بسیج هنرمندان طی سال های گذشته با هدف مشارکت نونهالان و نوجوانان در راهپیمایی ۲۲بهمن اقدام به برگزاری این رقابت می کند که در نهایت بهترین مترسک استکباری جایزه دریافت خواهد کرد.

وی می افزاید: این اقدام هرساله با استقبال خوب مردم مواجه می شود تا جایی که امسال شاهد وجود بیش از ۲۰مترسک هستیم که این امر کار انتخاب مترسک برتر را برای هیئت داوران سخت کرده است.

یکی دیگر از جلوه های حاشیه ای راهپیمایی ۲۲بهمن در شاهرود حضور جانبازان دفاع مقدس بر روی صندلی چرخدار در صفوف نخست راهپیمایان است یکی از این عزیزان که در شاهرود اورا به نام سردار حاج محمد یحیایی می شناسند، به خبرنگار مهر، گفت: راه انقلاب تداوم دارد آنهایی که می گفتند مردم ما از آرمان های انقلابی دلسرد می شوند امروز چرا ساکت هستند و درباره این حضور عظیم سخنی به میان نمی آورند؟ ملت ما نه تنها دربرابر آرمان های انقلاب اسلامی سرد نشده اند بلکه همچنان با قدرت به پیش می روند و پای انقلابشان ایستاده اند.

۲۲بهمن روز تجلی اقتدار مردمی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در خلال برگزاری راهپیمایی ۲۲بهمن، گفت: حضور مردمی در این روز تجلی اقتدار مردم و پشتیبانی از نظام ولایت فقیه است.

حجت الاسلام علی شکری با بیان اینکه امروز بیان روایت های انقلاب می تواند نسل جدید را چیستی انقلاب بیش از گذشته آشنا سازد و این رسالتی برای آحاد جامعه است، ابراز داشت: مهمتر از روایتگری، امروز ترویج روحیه انقلابی گری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بار ها در دیدارهایشان با اقشار مختلف به آن تاکید می فرمایند. امروز باید با تروویج روحیه انقلابی گری در حفظ داشته های این انقلاب عظیم کوشش کرد.

وی افزود: حضرت امام (ره) تفکری را به میان آوردند که این امر برای مردم ما تازگی داشت و به نظر بنده این سبک زندگی امام بود که مردم را شیفته خود ساخت ایشان چندین ویژگی داشتند که از جمله آنها صداقت بود امام پیش از رهبری جامعه اسلامی و پس از آن همانطور ساده زیستند و در اوج این ساده زیستی از مان ما رفتند و این امر امروز باید در جامعه تبیین شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، گفت: ویژگی بعدی امام تدین بود امام خمینی(ره) مرد خدا بود و راهی را می رفت که اولیاء الله می رفتند لذا این انقلاب با هدف اشاعه دین خدا و سیره رسول الله(ص) شکل گرفت تا مردم را از فساد دوران شاهنشاهی برهاند.

میامی صحنه حماسه و عشق

مردم پرافتخار میامی خطه خوشه های طلایی نیز از ساعت ۱۰:۳۰صبح آدینه از میدان امام رضا(ع) به سمت مسجد جامع، راهپیمایی ۲۲بهمن خود را آغاز کرده اند مردم دلیر میامی امسال با وجود سرمای شدید هوا، یکبار دیگر برای تجدید بیعت با آرمان های امام راحل(ره) به میدان آمدند و صحنه ای از شور و عشق آفریدند.

حضور نوجوانان در راهپیمایی میامی در زمره نکاتی بود که جلوه ای خاص به این مراسم بخشیده است، امام جمعه میامی در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن اشاره به حضور گسترده مردم آگاه، هوشیار، شجاع، ولایتمدار و همیشه در صحنه این شهرستان، گفت: مردم همگام با دریای خروشان ملت بزرگ ایران با حضور گسترده و دشمن هراس در این راهپیمایی باشکوه بار دیگر نفرت و انزجار خود را به دشمنان این نظام و انقلاب به نمایش گذاشتند.

حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور با اشاره به اهمیت ۲۲ بهمن امسال با توجه به شدت یافتن تهدیدات آمریکا علیه ملت ایران با روی کار آمدن دونالد ترامپ به قدرت، گفت:راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با همه سال‌ها متفاوت است و مردم با همه توان خود در راهپیمایی شرکت کردند و مشت محکمی به دهان یاوه‌گویانی چون ترامپ وارد کردند لذا حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمنان ثابت کرد که ایران اسلامی از تهدیدهای توخالی تازه‌کارها وحشت ندارد و با قدرت در مقابل مستکبران می‌ایستد.

امام جمعه میامی تصریح کرد: مردم ما خود را مدیون انقلاب اسلامی می‌دانند و برای حفظ انقلاب و نظام، همانطور که بارها ثابت کرده، جان می‌دهد اما عزتش را از دست نمی‌دهد و لذا مردم ایران اسلامی با حضور یکپارچه و باشکوه در این راهپیمایی پیامی محکم به آمریکا و حامیانش دادند.

۲۲بهمن پایه های نظام را مستحکم کرد

فرماندار میامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن گفت: حضور پرشکوه مردم در این حماسه پایه‌های نظام را مستحکم و دشمن را بار دیگر ناامید کرد همچنین حضور گسترده و یکپارچه مردم در راهپیمایی پاسخ محکم ملت ایران به تهدیدهای ترامپ بود.

محمد مهدی کریمی تصریح کرد: فریاد آزادی خواهی و حق طلبی ملت بزرگ ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن پاسخ محکمی به رجز خوانی های این روزهای دولتمردان آمریکا و پشتوانه محکمی برای تداوم و اقتدار روز افزون ایران اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی است لیکن امروز مردم ایران با گرایش‌های سیاسی متفاوت در راهپیمایی پیروزی انقلاب اسلامی حاضر شدند و مشت محکمی بر دهان آمریکا و استکبارجهانی زدند و نشان دادند که از هیچ ابرقدرتی هراس نداشته و هربار پرشورتر از گذشته برای پاسخ به آمریکا به صحنه می آیند.

وی افزود: مردم انقلابی میامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نیز پیمانی را که ۳۸ سال پیش با امام و انقلاب خود امضا کردند با حضور گسترده با صلابت تر و درخشان تر از سال‌های قبل تجدید کردند.

راهپیمایی ۲۲بهمن اما در کنار شهر میامی در ۲۰نقطه دیگر شهرستان نیز برگزار شد مردم بخش رضوان و کالپوش با وجود سرمای یک درجه بالای صفر و بارش برف از بامداد آدینه تا کنون، هم نوا با سایر شهرها و روستاهای کشور یکصدا مرگ بر آمریکا سر دادند؛ کرنگ، حق الخواجه، کلاته اسد، محمدآباد، حسین آباد کالپوش، نام نیک، ری‌آباد، نردین، فرومد، رضوان، کردآباد، هونستان و کوهان، بکران، باغچه، طلوبین در زمره روستاهایی هستند که در آنها راهپیمایی ۲۲بهمن با حضور مردم و مسئولان محلی برگزار شد.

مردم دامغان و گرمسار به میدان آمدند

مردم دامغان نیز همزمان با سایر نقاط کشور از ساعت ۱۰صبح با حضور در میدان شهدا به سمت میعادگاه نماز جمعه راهپیمایی خود را آغاز کردند حضور ورزشکاران، مسئولان، جانبازان، دانشجویان، اقشار مختلف مردم و دانش آموزان در زمره نکات قابل توجه در این راهپیمایی بود همچنین از دامغان خبر می رسد راهپیمایی ۲۲بهمن در شهر کلاته رودبار از ساعت ۱۰:۳۰ در میدان امام خمینی (ره) به سمت گلزار شهدا و روستای جزن ساعت۹:۳۰ از پایگاه بسیج به سمت سالن ورزشی و در دیباج از ساعت ۱۰:۳۰ در میدان امام خمینی (ره) به سمت مسجد صاحب‌الزمان (عج) قلعه برگزار شده است.

حضور پرشور مردم گرمسار و آرادان نیز در راهپیمایی ۲۲بهمن یکبار دیگر بر تارک آسمان فخر و افتخار این دیار شهید پرور نقش بست امروز مردم این دو شهرستان همراه با سایر هموطنان خود مسیر راهپیمایی ۲۲بهمن را طی کردند و یکبار دیگر فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

راهپیمایی ۲۲بهمن در گرمسار از ساعت۱۰:۳۰ در میدان انقلاب به سوی میدان امام خمینی(ره) و در آرادان از ساعت۱۰:۳۰ در مسجد صاحب الزمان تا میعادگاه نماز جمعه برگزار شده است نکته قابل توجه در راهپیمایی ۲۲بهمن گرمسار حضور پرشور بانوان در کنار مردان در این مراسم است که از این لحاظ گرمسار را در بین هشت شهرستان استان سمنان، متمایز می سازد همچنین ندای الله اکبر مردم گرمسار حوالی ساعت ۱۰:۴۰به صورت همراه و هم نوا جلوه ای خاص به آئین راهپیمایی ۲۲بهمن بخشید.

ندای مرگ بر آمریکا در سرخه و مهدیشهر طنین انداز شد

از شهرهای دیگر استان نیز خبر می رسد راهپیمایی با شکوه ۲۲بهمن با حضور اقشار مختلف در حال برگزاری است مردم سرخه با حضور چشم گیر در میدان ولی عصر(عج) تا حسینیه شهدا و میعادگاه نماز جمعه یکبار دیگر با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند نکته قابل توجه در راهپیمایی ۲۲بهمن سرخه که در شهرستان مهدیشهر نیز به خوبی نمایان بود، حضور عشایر استان سمنان در این مراسم است که بعضا با لباس های محلی دوشا دوش ملت پرافتخار ایران اسلامی یک صدا مرگ بر آمریکا سر دادند.

علی مویدی زاده فرماندار سرخه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از حضور مردم در این راهپیمایی، گفت: ۲۲بهمن یکبار دیگر گرد یاس و ناامیدی را بر چهره دشمنان و استکبار جهانی پاشید و دل هواداران انقلاب اسلامی را شاد کرد.

مردم مهدیشهر نیز با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲بهمن حماسه ساز شدند این مراسم در مهدیشهر از ساعت ۱۰:۳۰از میدان امام خمینی(ره) تا مصلی و در شهمیرزاد از ساعت ۱۰:۳۰در مسجد اعظم دروازه به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار شد.

در مهدیشهر نیز حضور ورزشکاران، عشایر، مسئولان و آحاد مردم جلوه ای خاص به مراسم بخشیده بود همچنین حمل پرچم ایران از سوی عده پرشمار از نوجوانان مهدیشهری جلوه بصری ویژه ای را در قاب تصاویر عکاسان خبری ایجاد کرد.

دیار قومس یکبار دیگر حماسه ساز شد

۲۲بهمن یکبار دیگر آمد و به این ملت سرافراز عزتی دوبار بخشید؛ امروز حضور، کیلد واژه طلایی عشق ملت ایران اسلامی به انقلابشان شد و در مقابل گرد یاس و ناامیدی را بر چهره بدخواهان پاشید و چه غریب کلمه ای است این حضور، یک سو لبخند می نشاند، یکسو خشم می آورد و ملت پرافتخار استان سمنان امروز نشان دادند، چه خوب می شناسند، این کلمه را ... حضور ...

ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل امروز در همه جا پیچید؛ ۶۱نقطه استان سمنان که تنها هشت نقطه از آنها شهرستان بودند و مابقی در شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ توسط عشق مردم به انقلابشان رقم خورد و در برابر این عظمت چه می توان گفت؟

این راهپیمایی در روستاهای خورزان، مهمان‌دوست، مومن‌آباد، خان خودی، قلعه بالا، احمد بالا، طرود، قهج علیا، قهج سفلی، زرگر، میغان، قلعه نوخرقان، گلستان، مزج، جیلان، ابر، دشت شاد، قوشه دگرمان، کرنگ، حق الخواجه، کلاته اسد، محمدآباد، حسین آباد کالپوش، نام نیک، ری‌آباد، نردین، فرومد، رضوان، کردآباد، هونستان و کوهان، بکران، باغچه، طلوبین، فولاد محله، چاشم، کهن آباد و رکن آبادی برگزار شد که تمام جمعیتشان به عشق امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و آرمان های شهدای گرانقدر به میدان آمدند.

امروز دیار قومس یکبار دیگر حماسه ساز شد حماسه ای از جنس حضور و به بزرگی دل پاک ملت مسلمان ایران اسلامی.