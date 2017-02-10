محورهای گفتگوی تلفنی ترامپ و امیر کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روابط دو جانبه و رخداد های منطقه ای و بین المللی را مورد رایزنی قرار داد.

طرفین در این گفتگو بر ضرورت تقویت امنیت و ثبات در منطقه و حمایت از تلاش های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تاکید کردند. همچنین دو طرف روابط ویژه میان دو کشور و عمق بخشیدن به آن به ویژه در زمینه های اقتصادی، امنیتی و نظامی به نحوی که نفع منافع دو کشور باشد را مورد تاکید قرار دادند.

همچنین دو کشور بر ادامه رایزنی میان خود برای مشارکت استراتژیک تاکید کردند.

ترامپ در این گفتگو بر تعهد به امنیت کویت و ثبات آن تاکید و از نقش بشردوستانه آن تمجید کرد.

رئیس جمهور آمریکا از امیر کویت برای سفر به آمریکا دعوت به عمل آورد.

امیر کویت نیز ضمن دعوت از ترامپ برای سفر به کویت برای ترامپ آرزوی سلامتی و برای آمریکا و ملت آن شکوفایی روز افزون کرد و ابراز امیدواری کرد که روابط طرفین روند رو به رشد داشته باشد.