مردم ایران از هیچ تهدیدی هراس ندارند/ چراغ راه ما ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری ظهر امروز جمعه در جمع راهپیمایان تبریزی اظهار داشت: مردم تبریز امروز ثابت کردند که که انقلابی هستند، امروز ثابت کردند که پشتیبان نظام و رهبری هستند. مردم آذربایجان شرقی ثابت کردند که یار و یاور انقلاب هستند.

وی سپس ادامه داد: مردم ما مقابل هر تهدیدی می ایستند. مردم امروز جواب یاوه گویی ها را دادند، امروز همه کشور ثابت کردند که انقلابی هستند و در خط ولایت فقیه حرکت می کنند. انقلاب ما انقلاب ضد استکباری بوده است. استکبار یعنی خود بزرگ بینی، استکبار یعنی حق دیگران را خوردن، استکبار یعنی جلوی پیشرفت مردم را گرفتن، استکبار یعنی رفتار منافقانه، یعنی فریب کاری و دروغ گویی و حق و منافع ما را خوردن. ما با همه اینها مخالف بودیم و برای همین انقلاب کردیم. آنها حق ما را به استکبار دادند.

قرار بود صدام ژاندارم منطقه خلیج فارس شود

سیاری سپس به جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: هدف از جنگ ۸ ساله از بین بردن انقلاب اسلامی بود. قرار بود صدام ژاندرام منطقه خلیج فارس شود، برای همین ۸ سال جنگ را به ما تحمیل کردند. آنها می خواستند استقلال و آزادی ما را بگیرند ولی حضور مردم باعث شد تا دشمن در جنگ هشت ساله شکست سنگینی متحمل شود.

وی با بیان اینکه دشمن تا بن دندان مسلح شده بود و با افکار پلیدش و حمایت ۳۵ کشور دنیا نتوانست این انقلاب را شکست دهد، اظهار داشت: در جنگ نابرابر حق بر باطل پیروز شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش سپس با تاکید بر اینکه تهدیدات و ضربه های دشمن بعداز جنگ نیز تمام نشد، افزود: آنها دوباره به ما ضربه زدند، ترور های زیادی در کشور انجام شد. ما را تحریم کردند ولی بازهم موفق نشدند و هم اکنون جمهوری اسلامی ایران در جهان جایگاه بالایی دارد و در منطقه نیز جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.

ایران بازیگر اول منطقه است

سیاری با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران بازیگر اول منطقه است، ادامه داد: در منطقه کسی بدون حضور ایران نمی تواند تصمیم بگیرد، این نتایج جنگ هشت ساله و دفاع مقدس است. حضور مردم باعث این جایگاه شده است.

وی ادامه داد: از همین آذربایجان شرقی و تبریز ۱۰ هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب شده است. همین خون شهدا باعث جایگاه بالای کشور شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه دشمن بعداز این همه سال ساکت نمانده و ننشسته است، گفت: دشمن بازهم تهدید می کند، آنها وارد مسائل اقتصادی شدند تا با فشار اقتصادی حضور مردم در صحنه را کمرنگ کنند و بین مردم و نظام فاصله بیاندازند ولی موفق نشدند، همین حضور مردم در راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن نشان می دهد که دشمن بازهم شکست خورده است.

سیاری با تاکید بر اینکه دشمن چند سالی است که به سمت جنگ نرم رفته است، گفت: آنها می خواهند وحدت مردم را از بین ببرند. هنوز تهدیدات وجود دارد و تهدیدات جدیدی نیز روی کار می آید، تهدیدات اقتصادی را بازهم داریم. با همه این شرایط بازهم جلوی این تهدیدات می ایستیم. همیشه آماده هستیم و از هیچ دشمنی هراسی نداریم.

داشتن بصیرت راه مبارزه با تهدیدات دشمن

وی با اشاره به اینکه مردم آذربایجان و تبریز نیز همیشه پیشرو و پیشقدم بوده اند، گفت: امروز داشتن بصیرت راه مبارزه با تهدیدات دشمن است. بصیرت مردم ما باعث خواهد شد تا روحیه انقلابی خود را حفظ کنیم. بصیرت دینی، اخلاقی و سیاسی باعث می شود تا دشمن را شکست دهیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی سپس ادامه داد: امروز ما به چراغ راه نیاز داریم، چراغ راه ما ولایت فقیه است. باید در خط ولایت حرکت کنیم.

سیاری افزود: ملت قهرمان ما با اتحاد و انسجام ثابت می کند که هیچ گونه تهدیدی برای ما وجود ندارد، با وحدت کلمه می توان تمام دشمنان را شکست داد. ما همیشه مردم انقلابی هستیم و در صحنه می مانیم.