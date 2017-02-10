جرج کلونی و همسرش در انتظار یک دوقلو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جرج کلونی و همسرش امل علم‌الدین وکیل بین المللی در انتظار تولد نخستین فرزندان‌شان هستند.

کلونی ۵۵ ساله و همسر ۳۹ ساله‌اش مدت‌ها به این دلیل در معرض شایعات مختلف قرار داشتند.

اما این خبر در سایت خبری «پیپل» اعلام شد و رسما به این زوج تبریک گفته شد. فرزندان این زوج در ماه ژوئن متولد می‌شوند.

کلونی که یک بار در سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ سابقه زندگی مشترک با همسرش تالیا بالزام بازیگر را داشت، پس از جدایی گفته بود دیگر هرگز ازدواج نخواهد کرد اما او پس از آشنایی با امل عمل‌الدین وکیل حقوق بشری لبنانی-بریتانیایی که در بیروت متولد شده، در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد گفته‌اش را پس می‌گیرد و چند ماه بعد با وی ازدواج کرد.