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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

سلیمانی در جمع خبرنگاران:

آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نیست/مردم ایران دشمنان را دفن می کنند

آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نیست/مردم ایران دشمنان را دفن می کنند

وزیر اسبق ارتباطات گفت: تحریم ها نشان داد که آمریکا قابل اعتماد نیست و کسانی که به آمریکا اعتماد می کنند به سرنوشت ۲۸ مرداد دچار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی وزیر اسبق ارتباطات با حضور در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راهپیمایی شکوهمند و باعظمت و دشمن شکن ۲۲ بهمن را شاهد هستیم.

وی افزود: امروز مردم ایران دشمنان خود را دفن می کنند و برای خود سربلندی می آفرینند.

سلیمانی در ادامه در خصوص تاثیر تهدیدها بر حضور باشکوه مردم افزود: تحریم ها نشان داد که آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و کسانی که به آمریکا اعتماد می کنند به سرنوشت ۲۸ مرداد دچار می شوند؛ نباید این راه را در پیش گرفت و باید بازگشت.

وزیر اسبق ارتباطات در ادامه تصریح کرد: آمریکا آنقدر در مسائل داخلی مشکلات دارد که وقتی ترامپ می بیند که مشکلات در  داخل آمریکا زیاد است، مجبور به فحاشی و تهدید دیگران از جمله ایران است.

وی در پایان گفت: با راهپیمایی و حضور مردم در صحنه هر نوع تهدید و تحریمی دفع می شود.

کد مطلب 3903016

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