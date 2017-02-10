آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نیست/مردم ایران دشمنان را دفن می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی وزیر اسبق ارتباطات با حضور در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راهپیمایی شکوهمند و باعظمت و دشمن شکن ۲۲ بهمن را شاهد هستیم.

وی افزود: امروز مردم ایران دشمنان خود را دفن می کنند و برای خود سربلندی می آفرینند.

سلیمانی در ادامه در خصوص تاثیر تهدیدها بر حضور باشکوه مردم افزود: تحریم ها نشان داد که آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و کسانی که به آمریکا اعتماد می کنند به سرنوشت ۲۸ مرداد دچار می شوند؛ نباید این راه را در پیش گرفت و باید بازگشت.

وزیر اسبق ارتباطات در ادامه تصریح کرد: آمریکا آنقدر در مسائل داخلی مشکلات دارد که وقتی ترامپ می بیند که مشکلات در داخل آمریکا زیاد است، مجبور به فحاشی و تهدید دیگران از جمله ایران است.

وی در پایان گفت: با راهپیمایی و حضور مردم در صحنه هر نوع تهدید و تحریمی دفع می شود.