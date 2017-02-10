  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

هراس داعش از عملیات قریب الوقوع نیروهای عراقی در غرب موصل

هراس داعش از عملیات قریب الوقوع نیروهای عراقی در غرب موصل

منابع عراقی با اشاره به عملیات قریب الوقوع نیروهای این کشور در غرب موصل به ایجاد هراس و وحشت در میان تکفیری ها و تعطیلی برخی مراکز این گروهک پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع محلی در نینوا اعلام کرد: داعش همه مقرهای آنچه دیوان الحسبه نامیده می شود را در کرانه راست موصل بسته است.

این منبع گزارش داد: داعش همه دفاتر و مقرهای دیوان الحسبه در غرب موصل را تعطیل کرده است تا مبادا اطلاعات آنها به دست نیروهای امنیتی عراقی در آستانه عملیات قریب الوقوع در کرانه راست موصل بیافتد.

منبع مذکور بیان کرد: داعش عوامل این گروهک که در این دیوان مشغول به فعالیت بودند را رهسپار جنگ با نیروهای امنیتی عراق کرده است.

این درحالی است که نیروهای عراقی آماده جنگ با داعش در غرب موصل می شوند و تدارکات و آمادگی لازم در این باره صورت گرفته است.

کد مطلب 3903033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها