هراس داعش از عملیات قریب الوقوع نیروهای عراقی در غرب موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع محلی در نینوا اعلام کرد: داعش همه مقرهای آنچه دیوان الحسبه نامیده می شود را در کرانه راست موصل بسته است.

این منبع گزارش داد: داعش همه دفاتر و مقرهای دیوان الحسبه در غرب موصل را تعطیل کرده است تا مبادا اطلاعات آنها به دست نیروهای امنیتی عراقی در آستانه عملیات قریب الوقوع در کرانه راست موصل بیافتد.

منبع مذکور بیان کرد: داعش عوامل این گروهک که در این دیوان مشغول به فعالیت بودند را رهسپار جنگ با نیروهای امنیتی عراق کرده است.

این درحالی است که نیروهای عراقی آماده جنگ با داعش در غرب موصل می شوند و تدارکات و آمادگی لازم در این باره صورت گرفته است.