  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

موافقت اردوغان با مصوبه مجلس ترکیه در خصوص اصلاح قانون اساسی

موافقت اردوغان با مصوبه مجلس ترکیه در خصوص اصلاح قانون اساسی

رئیس جمهور ترکیه امروز جمعه با مصوبه مجلس این کشور در خصوص اصلاحات قانون اساسی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، با مصوبه مجلس این کشور در خصوص اصلاحات قانون اساسی موافقت کرد.

طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی ۱۷ روز پیش به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده و یک هفته پیش برای امضا به نهاد ریاست جمهوری تحویل شده بود.

با تائید این اصلاحات از سوی اردوغان راه برای برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه هموارتر شد.

بر این اساس همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در فروردین ماه برگزار می شود.

براساس قوانین جدید، رئیس جمهور قدرت به کارگماردن و اخراج وزیران را خواهد داشت , جایگزین پست نخست وزیری هم یک یا تعداد بیشتری مشاوررئیس جمهور خواهد بود.

لایحه جدید امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را در یک زمان می‌دهد.

به گفته تحلیلگران، این طرح به اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.

کد مطلب 3903184
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه