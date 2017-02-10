موافقت اردوغان با مصوبه مجلس ترکیه در خصوص اصلاح قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، با مصوبه مجلس این کشور در خصوص اصلاحات قانون اساسی موافقت کرد.

طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی ۱۷ روز پیش به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده و یک هفته پیش برای امضا به نهاد ریاست جمهوری تحویل شده بود.

با تائید این اصلاحات از سوی اردوغان راه برای برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه هموارتر شد.

بر این اساس همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در فروردین ماه برگزار می شود.

براساس قوانین جدید، رئیس جمهور قدرت به کارگماردن و اخراج وزیران را خواهد داشت , جایگزین پست نخست وزیری هم یک یا تعداد بیشتری مشاوررئیس جمهور خواهد بود.

لایحه جدید امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را در یک زمان می‌دهد.

به گفته تحلیلگران، این طرح به اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.