انقلاب با پوست و استخوان مردم عجین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جلیلی امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در محل مصلی نماز جمعه آبادان از ۲۲ بهمن به عنوان روز جشن پیروزی انقلاب نام برد و افزود: امروز مردم آبادان اعم از علما، فرهیختگان، عشایر، دانش آموزان و دانشجویان و روحانیون در کنار یکدیگر گوشه ای از اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در بخشی از کشور پهناورمان به نمایش گذاشتند.

وی اظهار کرد: مردم نشان دادند که همگی در یک مسیر و با وحدت کلمه که کلید واژه اصلی انقلاب و مورد تاکید حضرت امام بود به میدان آمدند و نفرت و انزار خود را از دشمنان نظام اعلام کردند.

جلیلی با اشاره به فراز و فرودهایی که تا امروز در قالب تهدیدهای دشمنان چه در حوزه منطقه ای و چه در نظام بین الملل انجام شد، تصریح کرد: امروز مردم نشان دادند که انقلاب با پوست و استخوان آنها عجین شده و تهدیدهای بی حاصلی که در طی ماه های گذشته و در طول چهار دهه انقلاب هر روز از طریق رسانه های مزدور با بمباران افکار عمومی انجام شد، نتوانست جلو حضور مردم در راهپیمایی را بگیرد و دیدم که راهپیمایی ۲۲ بهمن هر سال پرشکوهتر و با رونق تر از گذشته برگزار می شود.

نماینده سابق مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز حاکم آمریکایی مدعی است که در تلاش برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است اما امروز به چشم خود دید که پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها سبز پوشان ما که بلکه جامعه ۸۰ میلیونی ایران است از این رو پس از دیدن این حماسه پرشور ملی در جای جای ایران اسلامی، پشیمان شدند که این تحریم را در شهر فلوریدا امضاء کنند.

جلیلی افزود: نمایش قدرت مردمی حاصل نفس مبارک حضرت امام(ره) برای آینده کشوری است که نه تنها جمهوری اسلامی بلکه همه مستضعفان و ملتهای مسلمان و آزادیخواه به آن چشم دوخته اند.

وی از انقلاب ۵۷ به عنوان تحولی بزرگ نام برد و اظهار کرد: این انقلاب زیرساختهای تفکر و نظام رژیم ستمشاهی را بر هم ریخت.

به گفته جلیلی، در پایه گذاری این انقلاب دو شاخص اصلی وجود دارد که یکی تفکر اسلامی و دیگر محوریت مردمی آن است .

وی تصریح کرد: اتفاقی که امروز نظام جمهوری اسلامی را در تمام جهان یگانه کرده و هم اینکه ملت ایران را همچون گوهری تابناک در نظام اجتماعی کشورهای دیگر به نمایش گذاشته، حاصل زحمات دوستداران انقلاب، مسئولان، روحانیون و پشگامان در بخشهای مختلف در همه کشور است که آینده انقلاب و نظامشان را دوست دارند.

مستشار دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیپلماسی امام و شعار نه شرقی و نه غربی، زمانی سر داده شد که دو ابرقدرت در کنار یکدیگر دنیا را در میان خودشان تقسیم کرده بودند. اگر چه صدام و جنگ را با حمایت و همراهی این دو ابرقدرت بر ما تحمیل کرد تا شاید مقابل این سیل خروشان را بگیرند و حرکت نظام جمهوری اسلامی را متوقف کنند اما به اندازه مردم شهرستان آبادان کسی بعید است آن همه مقاومت و پایمردی را به خاطر داشته باشد چرا که این مردم مقاومت کردند و در عملیاتهای گوناگون حماسه سازی کردند و پیروزی را برای نظام در منطقه رقم زدند.

جلیلی گفت: نتیجه این مقاومت نشان داد که ابرقدرتها مجبورند تا وجود قطب دیگری به نام جمهوری اسلامی را در دنیای عمومی بپذیرند و این حاصل نشد مگر به واسطه خون شهدا و هدایتگری زعمای این کشور، بنیانگذاری حضرت امام (ره)، زعامت مقام معظم رهبری و همه مسئولانی که برای اعتلا و آینده این کشور تلاش می کنند.

جلیلی افزود: رمز پیروزی ما در انقلاب اسلامی، همبستگی در گذشته، اکنون و آینده بود. همه امروز وظیفه داریم تا در هر جایگاهی که هستیم از نظام و ارزشها و خون شهدا و ایثار ایثارگرانمان پاسداری و دفاع کنیم و چه دفاعی پر رونق تر از حضور مردمی و تلاشهایی که صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: مردم ما در طول این سالها رویکرد جدیدی را به نمایش گذاشتند. رویکردی که حاصل آن شرایطی به نسبت بهتر در حوزه های مختلف اعم از علم، فن آوری، دفاع، تسلیحات نظامی و موازنه قدرت تسلیحات جنگی است اگر چه تهدید می شویم اما همه می دانند که این تهدیدات از یک چیز است و آن این است که دشمن می ترسد که جوانان، توانمندان، مدیران انقلابی و پرتلاش جمهوری اسلامی به جایگاهی برسند که خریداری برای تهدیدات پوشالی و یا محصولاتی که ارائه می کنند، نباشد.

وی تصریح کرد: نتیجه تحریمها و جنگ نرم اقتصادی در طول سالها جز مقاومت ملت ایران نبود، پاسخ یاوه گویی هایی که حاکمان جدید آمریکا بیان می کنند طبق فرموده مقام معظم رهبری در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن به آنان داده شد.

نماینده سابق مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در سراسر کشور با اقتدار نظام جمهوری اسلامی به پشتوانه مردم این هیبت و هیمنه پوشالی را به تمسخر گرفت و این هذیان گو و رفتار حیوان وار او را به سخره گرفت.

جلیلی افزود: این نگاهی که در طول چهار دهه حضرت امام راحل(ره) برای آینده انقلاب به دست ما سپرد مسئولیتی سنگین و خطیر است، امروز مسئولیت انقلابی ما پایداری و پایبندی به نظام و ارزشهای آن و تبعیت از مقام معظم رهبری و حفظ منابع و مصالح انقلاب و تلاش برای خدمت به مردم و توجه به آینده انقلاب است.

