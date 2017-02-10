پیام استکبار ستیزی انقلاب اسلامی تا مرزهای آمریکا هم صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی ظهر جمعه در اجتماع راهپیمایان یوم الله ۲۲ بهمن آستارا در محل مصلای این شهرستان مرزنشین با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه در فقه و قرآن دارد و دفاع از ارزش های اصیل اسلامی شعار اصلی انقلاب ما بوده، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های دیگر تفاوت عمده ای دارد و این انقلاب با پشتوانه مردمی بصیر و رهبری مقتدر،توانسته است مرزها را در نوردد.

وی تداوم حضور مردم و جدا نشدن اتحاد و همبستگی مردم و حکومت اسلامی را رمز ماندگاری انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: ایران اسلامی به برکت آرمان های انقلاب و ولایت فقیه در موضع قدرت قرار گرفته و امروز نباید هیچ کس از ضعف صحبت کرده و اقتدار ملی را تضعیف کند.

داداشی یاوه گویی های ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نشانه هراس او از ایران و ایرانی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران از رهبری مقتدر و مردمی با ایمان و همیشه در صحنه برخوردار است.

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر انقلاب اسلامی ایران تا مرزهای آمریکا صادر شده است و انقلابیون آمریکای لاتین با انقلاب اسلامی همکاری ویژه و صمیمانه ای دارند، اظهار کرد: استکبار ستیزی و محرومیت زدایی پیام اساسی پیروزی انقلاب اسلامی است.

داداشی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی منشا تحول جهانی شده است، گفت: سایه انقلاب اسلامی کل دنیا را فرا گرفته است و ابعاد دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران نه تنها برای ملت ایران بلکه برای گستردگی بشریت در تمام دنیا است.

وی بیداری ملت ها و صدور اندیشه انقلاب اسلامی را هدف امام راحل از حرکت انقلاب اسلامی عنوان و تصریح کرد: بزرگترین انقلاب تاریخ بشر در ایران خلق شد و انقلاب اسلامی ایران لرزه بر اندام دشمنان نظام انداخت.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی حفظ و حراست انقلاب اسلامی ایران از گزند نااهلان و قدرت های استکباری را از خطیر ترین رسالت های امروز جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در دنیای امروز تمام ملت های ستمدیده از پایداری ملت ایران الگو می گیرند و این اصل یکی از ارزش های مهمی است که انقلاب اسلامی برای ملت و دولت ایران به ارمغان آورد.