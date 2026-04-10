داداشی: پیروزی رزمندگان اسلام مقابل دشمن حقانیت انقلاب را اثبات کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به تحولات اخیر منطقه و تقابل جبهه مقاومت با استکبار جهانی اظهار کرد: پیروزی رزمندگان اسلام در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی اثباتکننده حقانیت مسیر انقلاب است.
وی با بیان اینکه هیمنه دروغین دشمنان که همواره با ادعاهای پوشالی سعی در مرعوب کردن کشورها داشتند، با سیلی محکم نیروهای مسلح مقتدر ایران در هم شکسته شد، تأکید کرد: این اقتدار دفاعی، نه تنها بازدارنده، بلکه تضمینکننده امنیت پایدار در منطقه است.
بصیرت بیمثال ملت در حمایت از نظام
نماینده آستارا در ادامه سخنان خود با قدردانی از حضور حماسی مردم در میادین، سطح بالای بصیرت ملت ایران را بیمثال توصیف کرد. وی گفت: حضور بیش از ۴۰ شب و روز مردم غیور در شهرها و روستاها جهت حمایت از نیروهای مسلح، اعلام انزجار از جنایات دشمنان و تجدید بیعت با رهبر جدید انقلاب، حرکتی شایسته تقدیر است که در تاریخ این مرز و بوم ثبت خواهد شد.
وی افزود: این وفاداری و ایستادگی، برگ زرین دیگری بر افتخارات انقلاب اسلامی است و نشان میدهد که مردم ایران همواره پشتیبان نظام و مدافع ارزشهای اصیل آن هستند.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تبعیت محض از رهنمودهای مقام معظم رهبری بهعنوان رمز پیروزی و عبور از بحرانها تأکید کرد.
وی با اشاره به هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، آن را چراغ راه ملت در پیمودن مسیر عزت و اقتدار دانست که هیچ قدرتی قادر به ایجاد خلل در آن نیست.
هشدار به ترامپ: پاسخ به تجاوز، کوبنده خواهد بود
داداشی در پایان، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه نظام و ملت ایران، با صراحت هشدار داد که ملت ایران از هیچ تهدیدی واهمه ندارد.
وی افزود: ملت ما ملتی شجاع است که از همه اقوام و مذاهب همچون دژی مستحکم در کنار نظام ایستادهاند.
نماینده مردم آستارا خطاب به رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد که ادعاهای او مبنی بر حضور نیروهای آمریکایی در منطقه بیاثر است و افزود: ترامپ باید بداند دست نیروهای مسلح ما روی ماشه است و اگر کوچکترین خطایی از سوی دشمن سر بزند، همانند گذشته پاسخی سخت، دندانشکن و پشیمانکننده دریافت خواهند کرد.
