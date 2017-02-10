ملت با حضور گسترده در راهپیمایی حق حاکمیت را ادا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمدی شاهرودی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در محل مصلی آبادان افزود: در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی بسیاری به زندان افتادند و یا محکوم به اعدام شدند و زیر شکنجه ها، شربت شهادت نوشیدند، قیام مردم ایران برای خدا و اجرای احکام دینی سبب به ثمر رسیدن این انقلاب شد و حکومت جمهوری اسلامی و نظام دینی در کشور برقرار شد.

وی با بیان اینکه در راس نظام دینی و در زمان غیبت، ولی فقیه عهده دار آن است، اظهار کرد: در نظام اسلامی باید آموزه های دینی به مردم آموزش داده شود و هیچ چیز مغایر با نظام اسلامی نباشد.

یت الله شاهرودی تصریح کرد: برقراری نظام جمهوری اسلامی در کشور دارای دو رکن اساسی یکی جمهوریت (پذیرش مردم) و دیگر اسلامی است که محتوای آن باید اسلامی و مقرراتش نیز اسلامی باشد و چنین نظامی در کشور ما رقم خورد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در نظام جمهوری اسلامی حکومت و حاکمیت حق و حقوقی به گردن مردم دارد و به عکس نیز چنین است، حکومت بایستی ثروتهای عمومی را در برای مردم حفظ کند و آنها را در جهت منافع مادی و معنوی آنها به کار ببرد.

آیت الله شاهرودی افزود: ارتقای سطح آگاهی مردم در عرصه آموزش و تربیت مردم به آداب و اخلاق اسلامی در عرصه پرورش از دیگر حقوقی است که مردم به گردن حکومت دارند و در مقابل نیز وفای به عهد مردم و تجدید پیمان مردم با نظام و انقلاب به صورت حضور همیشگی شان در عرصه های مختلف از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن از حقوقی است که دولت بر گردن مردم دارد و انصافا تاکنون مردم به خوبی آن را ادا کرده اند.

وی اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید عهد و پیمان با نظام و انقلاب و رهبریست و مردم به خوبی حق حکومت را ادا کردند.

یت الله شاهرودی تصریح کرد: حاکمیت باید به حق و حقوق مردم که همانا تامین زندگی سعادتمندانه و شرافتمندانه برای آنان و حفظ اموال و ثروتهای عمومی و هزینه کرد آنها در توسعه، زندگی، ترقی و تکامل مادی و معنوی مردم و تشکر حاکمیت از مردم است به خوبی عمل کند.

وی یادآور شد: امید می رود حکومت نیز خدمت بی منت به مردم را که جزو حق و حقوق ملت بر گردن حاکمیت است را به خوبی ادا کنند.