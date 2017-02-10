جاده های خراسان رضوی لغزنده اند/ تردد در جاده ها با زنجیر چرخ

سرهنگ هادی امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بارش برف و باران در اغلب جاده های خراسان رضوی، هم اکنون بسیاری از جاده ها با لغزندگی و محدودیت دید همراه هستند.

وی با اشاره به لغزندگی جاده های شمالی خراسان رضوی به علت کولاک شدید، افزود: در محورهای قوچان- درگز و قوچان – باجگیران رفت و آمد در این مسیرها فقط با زنجیر چرخ میسر است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی با اشاره به مه گرفتگی و کاهش دید در جاده ها ادامه داد: در گردنه گوجْگی در مسیر مشهد- کلات و گردنه مزداوند در مسیر سرخس علاوه بر لغزندگی، سطح جاده ها مه گرفته اند و رانندگان با محدودیت دید مواجه هستند،‌ بنابراین رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

وی با تاکید بر اینکه رانندگان با احتیاط و رعایت فاصله طولی در تمامی جاده ها رفت و آمد کنند، ادامه داد: در مسیرهای قوچان، درگز و باجگیران ریزش برف گزارش شده و این مسیرها نیز لغزنده هستند.

امیدوار با بیان اینکه هوای سایر مسیرهای خراسان رضوی نیز هم اکنون ابری است،‌ عنوان کرد: در گردنه های ابرش و شریف آباد در مسیر مشهد- نیشابور، رباط سفید، مسیرطرقبه شاندیز و آزادراه شهید شوشتری نیز مه گرفتگی و محدودیت دید وجود دارد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی ۲۰ هزار و ۴۸۳ کیلومتر راه دارد که ۶ هزار و ۳۳۱ کیلومتر آن راه های بین شهری و ۱۴ هزار و ۱۵۲ کیلومتر راه روستایی است، عنوان کرد: هم اکنون تمام جاده های استان باز است و حرکت در آن ها جریان دارد، ولی رانندگان باید با دقت رانندگی کنند.