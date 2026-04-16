۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

جاده های خراسان رضوی بارانی و لغزنده است

مشهد- رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: سطح جاده‌های شهرستان های شمالی خراسان رضوی در پی بارش برف و باران لغزنده گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: در حال حاضر جاده‌های اصلی و فرعی در شهرستان های مشهد، چناران، فریمان و قوچان در پی بارش های رگباری بهاری لغزنده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: از ساعت ۲ بامداد امروز بارش برف در جاده ترانزیتی درگز-قوچان در محدوده گردنه تیوان آغاز شد که پس از شن و نمک پاشی در این مسیر هم اینک بارش‌ها متوقف شده اما سطح جاده لغزنده است.

وی بیان کرد: بواسطه ترددهای صبحگاهی ترافیک در بزرگراه مشهد- چناران تا پل گلبهار و خروجی مشهد از مسیر آزادراه شهید شوشتری بواسطه شهرک صنعتی کاویان پرحجم گزارش شده است.

میش مست گفت: دیروز در اثر برخورد خودرو با عابر پیاده در بزرگراه چناران-مشهد یک عابر جان باخت و در اثر تصادفات جرحی نیز هشت نفر روانه بیمارستان شدند، همچنین ۱۳ فقره تصادف خسارتی نیز در جاده های استان ثبت شده است.

کد مطلب 6802620

