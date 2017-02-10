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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۵

ترامپ در توئیتر:

«نیویورک تایمز» داستان های دروغین منتشر می کند

«نیویورک تایمز» داستان های دروغین منتشر می کند

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در پیامی توئیتری به رسانه های این کشور حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر در پیامی توئیتری با حمله به روزنامه «نیویورک تایمز» نوشت که این روزنامه آمریکایی اکثر خبرهای دروغین را در رابطه با چین تولید می کند.

ترامپ نوشت: نیویورک تایمز وامانده اکثر خبرهای دروغین چینی را تولید می کند و می نویسد که «آقای شی از ۱۴ نوامبر تاکنون با آقای ترامپ گفتگو نکرده است» و این در حالی است که روز گذشته مفصلا با یکدیگر صحبت کردیم.

ترامپ اخیرا به رسانه های آمریکایی بسیار حمله می کند و خبرهای آن ها را دروغ می خواند.

کد مطلب 3903338

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