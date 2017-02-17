ترامپ وقتش را با انتقاد از رسانه ها تلف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا با استناد به یکی از اظهارات «وینستون چرچیل» نخست وزیر انگلستان در دوره جنگ جهانی دوم؛ از حمله ترامپ به رسانه های آمریکایی انتقاد کرد و گفت او با این خُرده گیری ها وقتش را تلف می کند.

گفتنی است ترنبول هم این روزها از بابت سیاست های ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه کار آمریکا و عدم پایبندی کامل وی به توافق کانبرا-واشنگتن مبنی بر انتقال هزار و ۲۵۰ پناهجو به آمریکا، دردسرهای زیادی را تحمل می کند تا آنجا که یک بار مجبور شد از بابت اینکه ترامپ گوشی تلفن را به رویش قطع کرده، به رسانه ها توضیح پس بدهد.

ترامپ از ماه پیش که زمام امور کاخ سفید را به دست گرفته به طور مداوم با حملات توئیتری خود، رسانه هایی مثل «سی ان ان»، «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» را به دروغ پردازی متهم و از آنها با عنوان حزب مخالف دولت یاد می کند.

ترنبول هم که از بابت حاشیه های تماس تلفنی با ترامپ دلخور است، در واکنش به حملات انتقادی وی به رسانه ها گفت: وینستون چرچیل که سیاستمدار بزرگی بود یک بار گفت سیاستمداری که از روزنامه ها گلایه می کند، شبیه دریانوردی است که از دریا شکایت دارد.

وی ادامه داد: نکته ای بیش از این وجود ندارد. اینها رسانه هایی هستند که با آنها زندگی می کنیم و باید به وسیله آنها پیام خود را انتقال دهیم. ما از همه اصحاب رسانه به خاطر توجه دلسوزرانه ای که دارند، تشکر می کنیم.

گفتنی است با وجود اینکه ترامپ در یکی از آن پیام های توئیتری معروفش توافق دولت قبلی واشنگتن با کانبرا برای پذیرش پناهجویان را احمقانه توصیف کرد، ترنبول همچنان از تعهد رئیس جمهوری آمریکا به این توافق سخن می گوید و به اجرای آن امیدوار است.