برنامه صبحگاهی ترامپ؛ ۳ توئیت با ۳ موضوع مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در اولین توئیت هایی که در ساعات نخستین صبح امروز به وقت واشنگتن دی سی، ارسال کرد تا اندازه ای از سیاست خارجی فاصله گرفت و بیشتر بر موضوعات اقتصادی، جنگ رسانه ای و بیمه درمانی اوباما معروف به «اوباماکر» تمرکز کرد.

وی در اولین توئیت امروز خود گفت: به رغم تمام تلاش دموکرات های کنگره برای ایجاد وقفه در تایید «تام پرایس» به عنوان وزیر بهداشت (دولت من)، طرح لغو و جایگزینی اوباماکر با سرعت زیادی پیش می رود.

ترامپ در توئیت بعدی، از همه به خاطر اظهارات خوبی که در طول جلسه مطبوعاتی دیروز وی ایراد کردند، تشکر کرد و گفت حتی «راش لیمبوگ» مجری سرشناس آمریکایی نیز کنفرانس خبری دیروز را یکی از بهترین ها توصیف کرده است.

در نهایت اینکه ترامپ در پایان این پیام توئیتری خود، باز هم نوک پیکان تیز انتقاد را به سمت رسانه های آمریکایی نشانه رفت و گفت: رسانه دروغ پرداز خوشحال نیست!

در سومین توئیتی که ترامپ امروز صبح داشت از سفر خود به «چارلستون» ایالت «کارولینای جنوبی» برای مذاکره با شرکت «بوئینگ» و به قول خودش اشتغال زایی خبر داد و گفت: منتظر نتیجه باشید!