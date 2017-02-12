امکان خدمت ۳۵ ساله ایثارگران با مدرک کارشناسی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اصلاح بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت کشوری را بررسی و کلیات و جزئیات آن را به تصویب رساندند.

براساس این طرح، یک تبصره به شرح زیر به بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ الحاق می‌شود:

«ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده هستند و می‌توانند تا ۳۵ سال خدمت کنند.»

بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و ۳۵ سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال را از جمله شرایط موافقت دستگاه اجرایی با بازنشستگی کارمند اعلام کرده است.

کلیات این طرح با ۱۴۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر و جزئیات آن با ۱۵۰ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۳ رای ممتع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.