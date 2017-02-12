انتقاد تند از عملکرد حجتی/ وزرای آخر خطی به فکر نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در تذکری از واردات مواد غذایی با تعرفه پایین انتقاد کرد.

وی گفت: در آینده بحران مواد غذایی خواهیم داشت. وزیر کشاورزی ۵ درصد تعرفه واردات برنج را کاهش داده است این موضوع باعث می شود ۳ هزار هکتار دیگر از مزارع برنج نیز تغییر کاربری پیدا کنند.

لاهوتی تصریح کرد: ای کشاورزان زمین هایتان را تغییر کاربری بدهید، هیچ کس به فکر شما نیست.

در ادامه یوسفیان ملا نماینده مردم آمل نیز از عدم اعتنای وزیر کشاورزی به تذکرات نمایندگان انتقاد کرد و گفت: برخی از وزرا که آخر خط هستند به تذکرات اعتنا نمی کنند.

وی ادامه داد: اگر وزرا ۴۰ تا ۵۰ ساله بودند به فکر آینده مدیریتی شان بودند اما وقتی سن شان مثل بنده بالاست به فکر آینده نیستند.

یوسفیان با تاکید بر اینکه استیضاح حق آقای آخوندی نیست بلکه حق وزیر جهاد کشاورزی است، گفت: وزیر جهاد کشاورزی حتی حاضر به برگزاری جلسه با مجمع نمایندگان استان نشد.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: تعبیر آقای لاهوتی که گفتند هیچ کس در کشور به فکر کشاورزان نیست تند بود. این تعبیرات موجب ناراحتی کشاورزان و تحریک آنها می شود.

وی تاکید کرد: به وزیر جهاد کشاورزی هم توصیه می کنیم به مشکل کشاورزان رسیدگی کنند.