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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۷

در قالب تذکرات کتبی مطرح شد؛

تذکر چندباره نمایندگان به حجتی درباره کاهش تعرفه واردات محصولات

تذکر چندباره نمایندگان به حجتی درباره کاهش تعرفه واردات محصولات

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی و آسیب به تولید داخلی هشدار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی در حوزه های مختلف قرائت شد.

علی وقفچی نماینده زنجان، داود محمدی نماینده قزوین و آبیک و شهرام غراوی نماینده مینودشت و کلاله در تذکر کتبی مشترک به وزیر جهاد کشاورزی خواستار جلوگیری از کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی شدند.

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد، علی وقفچی نماینده مردم زنجان و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز در تذکر مشترک به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی خواستار توضیح درباره علت عدم تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شدند.

همچنین محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه و اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر نیز در تذکر مشترک به وزیر جهاد کشاورزی خواستار توضیح علت کاهش تعرفه واردات برنج از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد و آسیب به حوزه کشاورزی شدند.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز در تذکر مشترک به وزیر آموزش و پرورش بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات معلمان حق التدریس تاکید کردند.

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین و آبیک نیز در تذکر به رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و بهداشت خواستار جلوگیری از واردات روغن زیتون سرطان‌زا به کشور و جلوگیری از توزیع آن شد.

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان نیز در تذکر مشترک به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر لزوم بررسی دقیق حادثه پلاسکو و توضیح درباره علت عدم نظارت وزارت کار بر ایمنی مراکز کار تاکید کرد.

کد مطلب 3904910

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