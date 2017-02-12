تذکر چندباره نمایندگان به حجتی درباره کاهش تعرفه واردات محصولات

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی در حوزه های مختلف قرائت شد.

علی وقفچی نماینده زنجان، داود محمدی نماینده قزوین و آبیک و شهرام غراوی نماینده مینودشت و کلاله در تذکر کتبی مشترک به وزیر جهاد کشاورزی خواستار جلوگیری از کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی شدند.

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد، علی وقفچی نماینده مردم زنجان و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز در تذکر مشترک به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی خواستار توضیح درباره علت عدم تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شدند.

همچنین محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه و اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر نیز در تذکر مشترک به وزیر جهاد کشاورزی خواستار توضیح علت کاهش تعرفه واردات برنج از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد و آسیب به حوزه کشاورزی شدند.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز در تذکر مشترک به وزیر آموزش و پرورش بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات معلمان حق التدریس تاکید کردند.

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین و آبیک نیز در تذکر به رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و بهداشت خواستار جلوگیری از واردات روغن زیتون سرطان‌زا به کشور و جلوگیری از توزیع آن شد.

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان نیز در تذکر مشترک به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر لزوم بررسی دقیق حادثه پلاسکو و توضیح درباره علت عدم نظارت وزارت کار بر ایمنی مراکز کار تاکید کرد.