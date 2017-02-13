مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع حجت الاسلام عباس دانشی و معارفه سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی قم قبل از ظهر دوشنبه در سالن شهید آوینی این اداره کل برگزار شد.

در این مراسم که با حضور معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام عباس دانشی که ۱۸ مهرماه به دلیل حواشی برگزاری یک کنسرت در قم استعفا داده بود، طی سخنانی تأکید کرد که کنسرت برگزار شده در تراز انقلاب بوده است و وی در برابر تمام نامهربانی‌ها و سخنانی که علیه وی گفته شد سکوت اختیار کرده که این سکوت عالی‌ترین احترام به مراجع تقلید بوده است.

همچنین در این مراسم سید موسی حسینی کاشانی به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد قم معرفی شد. وی قبل از این مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بود و سوابق اجرایی و فرهنگی متعدد دیگری نیز در کارنامه خود دارد.