شأن شهر قم باید حفظ شود/ پایان سکوت چندماهه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی قبل از ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم که در سالن شهید آوینی این اداره کل برگزار شد، گفت: امروز من خداحافظی می‌کنم اما بنا ندارم از قم بروم، من ۲۵ سال از این شهر دور بودم و می‌خواهم در اینجا بمانم و از این پس شهروند قم هستم که این برای من افتخار بزرگی است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۴۳۸ روز در قم خدمت کردم و ۹ هزار روز در مرزهای کشور خدمتگذار بودم، ابراز کرد: قم شهر ۱۵ خرداد و ۱۹ دی و خاستگاه انقلاب اسلامی است و باید شأن این شهر را حفظ کرد و البته تکرار این مطلب که «قم، قم است» نباید باعث شود تا این جمله بهانه‌ای برای ترسیدن، احتیاط و مانع و ایستایی باشد.

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با بیان اینکه جمله «قم، قم است» باید نهایت همت را به مسئولان برای خدمت به این شهر بدهد، ابراز کرد: خدمتگذاران به این شهر باید به این جمله توجه ویژه داشته و همت خود را برای خدمت رسانی فزونی دهند.

وی در ادامه به برخی از اقدامات انجام شده در مدت کوتاه فعالیت خود در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم اشاره و ابراز کرد: برگزاری بزرگترین نمایشگاه کتاب پس از انقلاب و برگزاری بزرگترین نمایشگاه قرآن در این دوره بوده است.

حجت الاسلام دانشی همچنین ضمن تأکید بر این موضوع که قم پایتخت علم و فرهنگ است عنوان کرد: قم مرکز اسلام و مرکز عالم است و هر اقدامی که در این شهر انجام می‌شود باید در شأن جایگاه آن باشد.

وی افزود: من بارها تأکید کردم که حتی موسیقی در این شهر هم باید فرهنگ محور و همراه با معنویت و ارزشمند باشد و نباید به آن به عنوان تنها یک برنامه سرگرم کننده اکتفا شود.

پایان سکوت چندماهه

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در نهایت سکوت چند ماهه اخیر خود پیرامون برگزاری کنسرت در قم که در نهایت منجر به استعفای وی شد را شکست و با تأکید بر اینکه برنامه اجرا شده سالم و در تراز انقلاب و بر اساس فتوای ولی فقیه و مرجع عالی‌قدر تقلید بود، ابراز داشت: البته نباید نظر مراجع را نادیده گرفت زیرا مراجع ناموس شیعه هستند و مرجعیت همواره در اجتماع حضور داشته و حوادث بزرگی را هم رقم زدند.

وی ادامه داد: با وجود تمامی اتفاقات عکس العمل من تنها سکوت بود و با هیچ رسانه‌ای گفتگو نکردم در حالی که برای من آسان نبود من را خائن خطاب کنند.

در احترام به مراجع و علما ذره‌ای کوتاهی نکردم

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی قم اظهار داشت: بعد از این اتفاق من دیدارهایی را با مراجع و اعضای جامعه مدرسین داشتم و با آنها صحبت داشتم و سخنان خوبی هم گفته شد و من بسیار خوشحالم که در احترام به مراجع و علما ذره‌ای کوتاهی نکردم.