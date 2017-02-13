به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب باوی ساجد درباره این پروژه مستند که کارگردانی آن را برعهده دارد گفت: مستند «خاکباران» در ادامه دیگر مستندهایم با تمرکز بر خوزستان است. مستند «خاکباران» به نوعی وصیت نامه سینمایی من محسوب می شود زیرا بی شک آیندگان ما را برای عدم توجه به موضوع بحرانی و انسانی ریزگردها مواخذه خواهند کرد.

کارگردان مستند «الرماد» در باره روند تهیه و تولید مستند «خاکباران» افزود: این مستند را من بیش از چهار سال پیش آغاز کردم. در آن زمان موضوع ریزگردها جزو موضوعات ممنوعه و خط قرمز بود تا این که از سه سال پیش دیگران متوجه اهمیت موضوع شدند و موضوع ریزگردها تبدیل به بحران ملی شد.

کارگردان مستند «لالایی جنگ» درخصوص روند تحقیق و پژوهش مستند «خاکباران» گفت: مستند «خاکباران» طرح مسأله نمی کند بلکه با استناد به روند طولانی مدت تحقیق و پژوهش اسنادی و میدانی و بررسی آرشیو عکس و فیلم و جلسات گوناگون با کارشناسان محیط زیست، در کنار طرح مسأله و ارائه تصویری مستند از بحران جانفرسای ریزگردها، راه حل ارائه می دهد.

کارگردان فیلم کوتاه «جان هفتم» درباره همکاری نهادهای دولتی در تولید مستند «خاکباران» بیان کرد: باتوجه به این که دولت صراحتأ اعلام کرده برای حل مسأله ریزگردها هیچ گونه محدودیت ندارد و با توجه به نگاه فرهنگی استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی و همچنین توجه معاونت سیاسی و اجتماعی و معاونت عمرانی استانداری، امیدوارم استانداری خوزستان از پروژه مستند «خاکباران» به علت موضوع مهم آن همه جانبه اعلام حمایت کند، چرا که این مستند به صورت ریشه ای و در قالب یک فیلم مستند بلند در کشور عراق نیز تصویربرداری می شود و نسخه نهایی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ارائه می شود تا مورد ارزیابی کارشناسی بین المللی قرار بگیرد که همه این اجرا مستلزم حمایت همه جانبه به خصوص از سوی استانداری خوزستان است.

کارگردان مستند «ریشه در خاک» یادآور شد: با همه این دشواری ها، مستند خاکباران بیش از چهار سال است که آرام آرام در حال آماده شدن است و تصاویری که در این مدت ثبت شده به نوعی یک سند تاریخی محسوب می شود از خطه ای که بی شک حوادث مهم تاریخ معاصر ایران در آن جا رخ داده است و مردمی که شهره به رنج و صبر هستند.