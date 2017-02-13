به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی ابطحی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: در دین مبین اسلام و در روایات ائمه اطهار بر دانش آموختن تاکید بسیار شده است به نوعی که حضرت علی (ع) می فرماید علم را حتی از فرد مشرک بیاموزید.

وی با بیان اینکه سلطه گران و مستکبران تلاش می کنند تا کشورهای مستعمره آنها در علم پیشرفت نکنند، افزود: مردمی که در علم پیشروی کنند در دنیای امروز دارای قدرت و تاثیرگذاری خواهند داشت و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب تا این حد بر رشد علمی تاکید دارند.



مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با بیان اینکه دانشمندان و علمای زیادی از برکت حوزه علمیه برادران به جهان تشیع معرفی شدند، تاکید کرد: امروز ایران پایگاه بزرگی برای حوزه‌های علمیه دنیاست به نوعی که از ۷۰ کشور برای حوزه های علمیه ایران طلبه داریم.

وی اضافه کرد: امروز قم پایگاه معارف دینی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت است و هرکدام از این افراد پس از بازگشت به کشورشان مبلغی برای دین اسلام هستند.

ابطحی با اشاره به اینکه پس از انقلاب در قم فضایی برای تحصیل علوم حوزوی خواهران نیز ایجاد شد اما در دیگر استان‌های کشور حوزه‌ای برای خواهران نداشتیم، تاکید کرد: در سال ۷۵ رهبر انقلاب در سفر به قم دستور ایجاد حوزه علمیه برای بانوان را دادند و امروز در کل کشور ۵۰۰ حوزه علمیه خواهران داریم.

استان اصفهان ۱۵۰۰ مبلغ خواهر دارد

وی با بیان اینکه در کل کشور ۳۷ هزار مبلغ سازمان یافته از خواهران وجود دارد و در استان اصفهان ۱۵۰۰ نفر مبلغ خانم داریم، گفت: در یکی دو سال اخیر ۷۰۰ هزار اعزام مبلغان خواهر برای تبلیغ سخنرانی و امور فرهنگی در کل کشور داشته‌ایم.

مددر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با بیان اینکه از دیدگاه مراجع مختلف، حضور امام جماعت خانم در مدارس بلامانع است، بیان داشت: در یک سوم مدارس آموزش و پرورش امام جماعت اعزام شده و حدود ۳۰ هزار از مدارس کشور تحت پوشش قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حوزه علمیه خواهران استان بیش از ۹ هزار نفر فارغ التحصیل سطح دو داریم، گفت: تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول، اخلاق، تاریخ، کلام، ادبیات، مطالعات زنان شش رشته کارشناسی ارشد حوزوی در اصفهان است.

ابطحی تصریح کرد: بدین ترتیب فارغ التحصیلان سطح دو می‌توانند در سطح سه حوزه علمیه و در دو مرکز اصفهان و یا مراکز خوراسگان، شاهین شهر، نجف آباد و خمینی شهر حضور پیدا کنند.

وی اضافه کرد: همچنین دو رشته تفسیر و علوم قرآنی و فقه و اصول در سطح چهار حوزه های خواهران تدریس می شود که مدارک تمامی این سطوح رسمی است.

استان اصفهان دارای ۵۸ حوزه علمیه خواهران است

ابطحی با بیان اینکه اصفهان دارای ۵۸ حوزه علمیه خواهران است که شش مورد در کاشان به دلیل نزدیکی به قم تحت پوشش حوزه علمیه این استان است، اظهار داشت: همچنین تعداد ۱۵ حوزه علمیه در اصفهان و مابقی در شهرستانها فعالیت دارند.

وی با تاکید بر اینکه فردی با مدرک لیسانس حوزه علمیه می تواند در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تحصیل کند، تاکید کرد: همچنین در شهرستان‌های استان اصفهان از کشورهای دیگر مانند افغانستان نیز پذیرش داریم اما در اصفهان تبعه دیگر کشورها در مدرسه جامعه المصطفی پذیرش می شوند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با بیان اینکه در حوزه علمیه خوهران برای تحصیل علوم دینی وجهی دریافت نمی شود، ابراز داشت: کتاب های درسی در این حوزه‌ها با ۴۵ درصد تخفیف در اختیار طلاب قرار می‌گیرد.

وی در ارتباط با تامین هزینه‌های حوزه‌های علمیه گفت: بخشی از هزینه ها از سهم مبارک امام و بخشی از کمک خیران است و درآمد ناچیزی نیز از سوی دولت اختصاص داده می‌شود.

برگزاری المپیاد علمی حوزه‌های علمیه خواهران

​وی تاکید کرد: المپیاد علمی حوزه های علمیه خواهران نیز هر سال برگزار می شود که در المپیاد گذشته در کل کشور ۱۸ نفر ممتاز شدند که نه نفر از آنها اصفهانی بودند.

ابطحی با اشاره به پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران در مقطعی عمومی (سطح دو، کارشناسی پیوسته) اظهار داشت: شیوه‌های تحصیلی سطح دو شامل حضوری تمام وقت، حضوری پاره وقت و نیمه حضوری است.

وی افزود: علاقه‌مندان به تحصیل علوم دینی با مدرک سیکل، دیپلم و یا بالاتر می‌توانند برای دریافت دفترچه راهنمای پذیرش و ثبت‌نام از طریق مرجعه به مدارس علمیه خواهران و یا از طریق مراجعه به سایت www.whc.ir اقدام کنند.