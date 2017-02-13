به گزارش خبرنگار مهر، حامی مالی باشگاه استقلال بر اساس تعهداتش نسبت به این باشگاه، صبح امروز مبلغ دو میلیارد تومان به حساب باشگاه واریز کرد تا مدیران این باشگاه پاداش پیروزی در دربی را به بازیکنان و اعضای کادر فنی خود پرداخت نمایند.

این اتفاق در حالی افتاد که به دلیل شکایت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی حساب های این باشگاه بلوکه شده بود و استقلالی ها درست وقتی متوجه این قضیه می شوند که اعضای هیات مدیره باشگاه قصد امضای چک و پرداخت آن مبلغ به بازیکنان را داشتند.

از آنجایی که این شکایت بدون هماهنگی های لازم با مدیران مجموعه صورت گرفته بود، مدیریت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در صدد است تا با رفع شکایت از باشگاه استقلال، مبلغ مزبور را به حساب آبی پوشان بازگرداند.

بدهی‌های باشگاه استقلال به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، بابت اجاره زمین تمرین است که البته قرار است با مساعدت مدیران این شرکت و رفع شکایت، پول مزبور به زودی به حساب باشگاه واریز شود.