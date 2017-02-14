رشد پنج برابری کارگاه های مسگری در زنجان طی سه سال گذشته

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت صنعت مس در استان زنجان اشاره کردو افزود: صنعت مسگری استان زنجان توانسته دوران دو دهه ای رکود خود را پشت بگذارد و در حال حاضر تعداد مغازه های مسگری پنج برابر افزایش یافته است و بیش از ۵۰۰ نفر در حوزه مسگری در استان مشغول هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: برای اینکه صنایع دستی به راحتی در بازار به فروش برسد باید کیفیت محصولات را افزایش داد.

رحمتی تاکید کرد: با توسعه صنایع دستی در استان زنجان اشتغال زایی ایجاد کرد و این کار باعث بهبود بازار می شود.

وی افزود: صنعتگران استان زنجان با تلاش خود در صنایع دستی استان زنجان کیفیت را در کالاهای تولید حفظ کرده‌اند و کیفیت و برتری صنایع دستی استان زنجان باعث شده که برخی از استان‌ها صنایع دستی استان زنجان به نام خود به فروش می رسانند.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: در تولیدات مس طراحی‌های جدید پیش‌بینی شده که در توسعه فروش این محصول بسیار مهم است.

رحمتی با بیان اینکه طی سه سال گذشته تعداد کارگاه های مسگری در این استان پنج برابر افزایش یافته است، افزود: تعداد مغازه های مسگری در استان زنجان از ۵ باب به ۱۵۰ باب رسیده و روزانه بیش از ۴۰ تن مس در استان تولید می شود.