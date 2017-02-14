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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۹

با تصویب مجلس مقرر شد؛

لزوم موافقت اکثریت فقهای شورای فقهی بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات

لزوم موافقت اکثریت فقهای شورای فقهی بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موافقت اکثریت فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی را شرط ضروری برای اتخاذ تصمیمات این شورا تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ایراد شورای نگهبان را نسبت به نحوه فعالیت و ساز و کار رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی برطرف کردند.

بر این اساس، تبصره ۲ به این شرح اصلاح می‌شود:

«مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست.»

این اصلاح با ۱۷۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نمایندگان همچنین تبصره ۴ این ماده را نیز به این شرح اصلاح کردند:

«جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.»

این تبصره نیز با ۱۷۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

کد مطلب 3906709

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