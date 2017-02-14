لزوم موافقت اکثریت فقهای شورای فقهی بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ایراد شورای نگهبان را نسبت به نحوه فعالیت و ساز و کار رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی برطرف کردند.

بر این اساس، تبصره ۲ به این شرح اصلاح می‌شود:

«مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست.»

این اصلاح با ۱۷۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نمایندگان همچنین تبصره ۴ این ماده را نیز به این شرح اصلاح کردند:

«جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.»

این تبصره نیز با ۱۷۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.