برگزاری نشست نقد کتاب «سرآغاز شعر نو کردی و تحول فرم های آن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان؛ شاعر و منتقد دیواندره ای در این نشست که با حضور علاقمندان در کتابخانه عمومی شهید بهشتی دیواندره برگزار شد، گفت: کتاب سرآغاز شعر نو کردی و تحول فرم های آن قابل بررسی، ارزشمند و نیازمند توجه است

اسماعیل عظمی عنوان کرد: کتاب مذکور تنها کتابی است که به شکلی یک دست و مدون از تغییر و تحولات شعر نو کردی در کردستان ایران حکایت می کند و همچنین به شکلی تاریخی از پیدایش سبک های ادبی و شاعران این نوع شعر سخن می گوید.

وی ادامه داد: این امر در وهله اول مخاطب را از سردرگمی یادداشت های ژورنالیستی نسبت به این فضا خلاص می کند و نیز باعث درکی نظام مند و تاریخی از سیر تحولات ادبیات کوردی که خود نیاز جریان شناسی شعر است از چنین تحولاتی می شود.

عظمی عنوان کرد: اشاره مکرر نویسنده به منابع و کتب شعری چاپ شده حکایت از بعد تحقیقی کار دارد و همین موجب مرجع بودن کتاب نیز شده است.

این نویسنده دیواندره ای بیان کرد: انور معرفت از محققان برجسته و شناخته شده است که مقالات و یادداشتهای او در مجلات و هفته نامه ها و روزنامه های خوانندگان بسیاری دارد.

منتقد و سردبیر بخش کردی هفته نامه سیروان در ادامه این نشست با اشاره به اینکه کتاب مذکور بیشتر قابل دفاع است تا قابل نقد، اظهار داشت: کتاب سرآغاز شعر نو کردی و تحول فرم های آن که بیشتر از جریان نو شدن شعر در کردستان ایران سخن می گوید از چند جهت مختلف قابل بررسی و کند و کاو است.

کاوان محمدپور گفت: این کتاب بعد تاریخی چگونگی و روش های نو شدن شعر کردی در کردستان ایران را در نظر گرفته و سپس به بررسی این جریان با برجسته کردن فضای ادبی اقدام می کند.

وی بیان کرد: کتاب «سرآغاز شعر نو کردی و تحول فرم های آن« به جریان های مختلف شعری کتاب را غنا می بخشد و اطمینان خوانندگان به آن را بالا می برد.

محمدپور در پایان اضافه کرد: نوشتن این کتاب به زبان فارسی نیز دارای اهمیت است چرا که غیر از خوانندگان کورد زبان خوانندگان فارس زبان نیز می توانند با مطالعه آن با وضعیت و جریان شعر نو کردی در کردستان ایران آشنا شوند.

در ادامه انور معرفت نویسنده کتاب نیز طی سخنان کوتاهی از انگیزه و چگونگی تالیف کتاب سخن گفت و به پرسش های حاضران نیز جواب دادند.

در پایان این مراسم از طرف کتابخانه عمومی دیواندره با اهدا جوایز و لوح تقدیر از انور معرفت نویسنده کتاب، اسماعیل عظیمی شاعر و منتقد، کاوان محمدپور منتقد و محمد سلیمی هنرمند داستان نویس قدردانی به عمل آمد.