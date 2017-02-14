اختلاف وزارت جهاد با شورای اقتصاد بر سر نرخ گندم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود حجتی با بیان اینکه در بخش تأمین نیازهای کشاورزی باید بر استفاده از تولید داخل تکیه کرد، اظهارداشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طراحی و اجرای پروژه‌هایی همچون ذخیره سازی، افزایش تولیدات گلخانه‌ای، افزایش تولیدات محصولات زراعی مانند گندم و نیشکر، سیاست‌های نوین آبیاری، بخش گلخانه‌ها، کشت در قفس و افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی که در ستاد مربوطه به تصویب رسیده است؛ مکلف هستیم.

او ادامه داد: پیش‌تر هم اعلام کرده‌ایم که در افق چشم انداز تراز بخش غذای کشور را که منهای ۱، ۸ میلیارد ریال بوده است، به صفر برسانیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم تکیه بر تنوع اقلیمی و منابع کشور، تصریح کرد: در بخش کشاورزی مزیت‌هایی داریم که محصولاتمان در دنیا می‌تواند قابل رقابت باشد، امسال علی رغم همه کاستی‌ها، در زمینه برخی محصولات کشاورزی از قبیل کشمش، نیشکر و همینطور شیر که نیازمند یارانه‌های صادراتی بوده؛ مصوباتی داشته‌ایم اما بازهم شرایط طوری نیست که بتوانیم به راحتی با رقبای خود در بخش بین الملل رقابت کنیم البته محصولات صادراتی زیادی همچون زعفران، گوجه فرنگی و غیره در کشور داریم.

حجتی گفت: ما همیشه اساس را بر افزایش بهره وری آب می‌گذاریم؛ درحال حاضر راندمان آبیاری از ۳۷ درصد به ۴۴ درصد رسیده است و پروژه‌های انجام شده‌ای مانند شبکه‌های نوین آبیاری را پیش گرفته و متعهد شده‌ایم که ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی را زیر کار ببریم، تاکنون ۱۴۰ هکتار از این میزان تحویل داده شده و باقی آن هم سال آینده تکمیل خواهد شد.

او اظهارامیدواری کرد: با توسعه گلخانه‌ها بتوانیم در تولید صیفی‌جات به خودکفایی برسیم؛ در این راستا به همراه سه طرح مبنایی، که توسط صندوق توسعه ملی حمایت‌های مناسبی از آنها به عمل آمده (از جمله طرح‌های مرزی و طرح سیستان و بلوچستان) به راندمان بالای ۹۰ درصد در این زمینه رسیده‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید دو میلیون تنی برنج، گفت: ما تولیدکننده‌ایم نه تعیین کننده قیمت بازار؛ اما با این حال عرضه و تقاضا تقریباً نسبتی برابر دارد.

حجتی افزود: تقاضای خوبی برای برنج داخلی در بازار وجود دارد ضمن اینکه به یقین می‌توان گفت هیچ برنج تراریخته‌ای تا به حال در کشور تولید نشده است البته از نظر دانش بنیانی و تحقیقاتی در حوزه تراریختگی، فعالیت‌های گسترده‌ای به عمل آمده اما تاکنون تولیدی انجام نشده است.

او تصریح کرد: در ارتباط با پنبه کاری اقداماتی را روی بذر شروع کرده‌ایم تا بتوانیم پنبه را در مقابل کرم قوزه مصون کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از یک میلیون تن شکر در کارخانجات وجود دارد، گفت: مشکل کشاورزان این است که کارخانجات به آنان می‌گویند به جای مطالباتشان شکر ارزان قیمت ببرند چرا که با مشکل نقدینگی مواجه هستند .

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد روغن مصرفی، واردات است، تصریح کرد: با این حال در واردات این محصول انحصاری وجود ندارد زیرا از نظر دولت و قانون هر شهروند ایرانی که دارای کارت بازرگانی باشد می‌تواند روغن وارد کند.

او افزود: انحصار این است که دولت برای کسی زمینه‌ای ایجاد کند و برای دیگران خیر، اما توانمندی کسانی که در بازار جهانی قدرت سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند انحصار نامیده نمی‌شود، از حیث مقررات محدودیت و یا امضاء طلایی‌ در واردات این محصول وجود ندارد و اگر کسی امضاء طلایی‌ و یا انحصاری مشاهده کرد به ما اطلاع دهد.

حجتی ادامه داد: تصمیماتی اتخاذ شده تا در زمینه دانه‌های روغنی و نهادهای دانه‌ای که آب بر هستند، واردات سهم بیشتری داشته باشد؛ در ارتباط با نهاده‌های دامی هم راه مقابله‌ای با انحصار ایجاد کرده‌ایم تا دیگران هم بتوانند پا به پای آنها که قوی‌ترند در عرصه تولید حضور یابند.

وزیر جهاد کشاورزی به افزایش تولید شکر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن اشاره کرد و گفت: اگر امروز کارخانه قند در خطه جنوب کشور ‌داشتیم نیازی به واردات نبود به این منظور تصمیمی اتخاذ کرده‌ایم که شکر را به کشت پاییزه تبدیل کنیم تا مصرف آب به یک چهارم برسد.

حجتی افزود: هرکس چهار کیلوگرم شکر تولید کند می‌تواند یک کیلو شکر وارد کند؛ یعنی سهم واردات برای تولیدکنندگان چهار به یک است اما درست‌تر این است که بتوانیم پول تولیدکنندگان را به طور کامل پرداخت کنیم نه اینکه به آنها امتیاز واردات بدهیم.

او ادامه داد: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختلاف نظر شده‌ایم که امیدواریم به زودی این اختلاف به تفاهم تبدیل شود.