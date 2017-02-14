گزینه های ترامپ برای پُر کردن جای خالی فلین/«باب هاوارد» شانس اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، کناره گیری ناگهانی و در عین حال قابل پیش بینی «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در ساعات پایانی دیروز دوشنبه به وقت محلی صورت گرفت؛ شوک بزرگی به دولت تازه کار واشنگتن آن هم در دوره ای تلقی می شود که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری تازه کار این کشور از بابت سیاست های ضد مهاجرتی خود در مقام اتهام قرار دارد.

گفتنی است که دلیل استعفای فلین اتهاماتی است که به وی از بابت رایزنی با مقام های روسی درباره رفع تحریم های مسکو نسبت داده می شود به ویژه آنکه تلاش های وی در این زمینه در دوره زمامداری «باراک اوباما» رئیس جمهوری قبلی آمریکا و در حالی انجام گرفت که وی هنوز مشاور امنیتی کاخ سفید نشده بود.

در شرایط فعلی، ترامپ اگرچه به سرعت «کیت کلاگ» را به عنوان جایگزین موقت فلین معرفی کرد؛ اما گمانه زنی ها درباره جانشین دائم وی تازه آغاز شده است.

یکی از این گزینه ها ژنرال «باب هاوارد» معاون پیشین مقر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، است که مدتی هم معاونت فرماندهی نیروهای مشترک ارتش آمریکا را بر عهده داشت.

منابع وابسته به کاخ سفید از وی به عنوان فردی محکم و صاحب اراده برای تصاحب پست خالی مانده مشاور امنیت ملی ترامپ یاد می کنند.

گزینه دیگر برای احراز این پست، «دیوید پترائوس» است که ارادت زیادی به ترامپ دارد و علیرغم همه حواشی که پیرامون رسوایی جنسی وی به عنوان رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) وجود دارد، قبلا هم از علاقمندی به حضور در دولت جدید واشنگتن سخن گفته بود.

وی پیشتر هم در میان نامزدهای احتمالی پست وزارت امور خارجه آمریکا جای داشت، سمتی که حالا به «رکس تیلرسون» رسیده است.

در عین حال، «واشنگتن اگزماینر» از احتمال نامزدی «استفان هادلی» مشاور امنیت ملی دولت «جرج دبیلو بوش» و « تام بوسرت» یکی دیگر از مشاورین حوزه امنیت ملی خبر می دهد که او نیز سابقه خدمت به دولت بوش را داشته است.

نام «جیمز استاوریدیس» مدیر دانشگاه «تافتس» آمریکا نیز در میان نامزدهای احتمالی برای احراز پست خالی مانده کاخ سفید به چشم می خورد.

با این حال، کلاگ نیز گزینه قوی برای احراز دائم این پست به شمار می رود. وی مدیر پیشین مرکز رایانه ای، ارتباطات، کنترل و فرماندهی ستاد مشترک ارتش آمریکا است.

اما در حال حاضر بیشتر گمانه زنی ها به سمت واگزاری این پست به باب هاوارد می رود.