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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۰۴

ترامپ توئیت کرد؛

۴ نفر را برای پُست خالی مانده مشاور امنیت ملی زیر نظر دارم

۴ نفر را برای پُست خالی مانده مشاور امنیت ملی زیر نظر دارم

رئیس جمهوری تازه کار آمریکا از زیر نظر داشتن ۴ گزینه برای پر کردن جای خالی مشاور امنیت ملی کاخ سفید سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین پیام توئیتری امروز خود، از بررسی چهار گزینه برای عهده دار شدن پُست خالی مانده مشاور امنیت ملی کاخ سفید خبر داد.

وی در این باره نوشت: ژنرال «کیت کلاگ» را زمان زیادی است که می شناسم و به احتمال حضور وی به همراه سه گزینه دیگر، در میان گزینه های احراز پست مشاور امنیت ملی زیاد است.

گفتنی است که کلاگ در همان ساعات اولیه استعفای «مایکل فلین» مشاور امنیتی سابق ترامپ، از سوی رئیس جمهوری آمریکا به طور موقت عهده دار این مقام شد.

همچنین ترامپ این پُست را به ژنرال «روبرت هاوارد» پیشنهاد کرد که از سوی وی رد شد.

کد مطلب 3909684
مریم خرمایی

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