به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شهابی ظهر سه‌شنبه در مراسم ابروی محله افتخار کوچه در محله شهید علیرضا ماهینی فرمانده جنگ نامنظم، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، گفت: امروز با توجه به شرایط و موقعیتی که در جامعه وجود دارد باید یاد و نام شهیدان را زنده نگه‌داریم و زنده نگه‌داشتن نام و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

جانشین سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر اظهار کرد: جنگ‌های نامنظم با فرماندهی شهید چمران و جمع‌آوری نیروهای مردمی در سال ۱۳۶۰ آغاز شد که دستاوردهای بسیار خوبی داشت اما این حرکت بعد از شهادت شهید چمران متوقف شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۳ قرارگاه جنگ‌های نامنظم در کرمانشاه تشکیل شد و شهید علیرضا ماهینی که شاگرد شهید چمران بود به‌عنوان فرمانده انتخاب شد.

شهابی بیان کرد: شهید علیرضا ماهینی در همان دوران دبیرستان نیز به دلیل هوش و استعداد بالایی که داشت بدون کنکور وارد دانشگاه علم و صنعت تهران شد و همین خصوصیات او را در جمع‌های مختلف محبوب کرده بود.

جانشین ناحیه بوشهر عنوان کرد: استان بوشهر در دوران دفاع مقدس یکی از استان‌های پیشرو بوده است که در همه دوران شهید داشته و در جنگ‌های نامنظم نیز ۵۰۰ رزمنده و ۶۵ شهید بوشهری بوده‌اند.

وی ابراز کرد: امروز برگزاری یادواره‌های شهدا موجب شده است تا با گذشت ۳۷ سال از پیروز انقلاب اسلامی یاد شهدا هنوز در دل مردم زنده باشد و ما وظیفه‌داریم گذشته را به نسل جدید منتقل کنیم.

مراسم ابروی محله افتخار کوچه در محله شهید علیرضا ماهینی فرمانده جنگ نامنظم با حضور حجت‌الاسلام هاشمی امام‌جمعه عالی شهر، یوسف بختیاری خاطره گوی کتاب مینی‌بوس سرخ، پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، جانشین ناحیه بوشهر، خانواده شهدا و جمعی از مردم برگزار شد.