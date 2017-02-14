تشکیل کمیته نظارت بر بنگاه های خودرو و املاک در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نظری عصر سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان اهر گفت: صاحبان بنگاه های املاک و خودرو و به خصوص بنگاه های املاک و خود مردم نیز باید قبل از اقدام به خرید نسبت به استعلام از لحاظ وضع املاک از مراجع ذیصلاح اقدام کنند تا بعداً با مشکلی روبرو نشوند.

وی افزود: از ادارات صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، شهرداری، نیروی انتظامی، ثبت اسناد و املاک و سایر اعضای این کمیته انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی بنگاه های معاملاتی املاک و خودرو و به خصوص املاک بدون هیچ اغماضی برخورد قانونی کنند.

رئیس دادگستری شهرستان اهر گفت: مردم با اعتمادی که به بنگاه های معاملاتی دارند به آنها مراجعه می کنند که متأسفانه بعضی از بنگاه های املاک به خاطر منافع شخصی خود به جای توجه به وضعیت املاک و خودروها نسبت به تنظیم قرارداد اقدام می کنند که خریداران بعداً با مشکل مواجه می شوند.

پیش فروش آپارتمان ها در بنگاه های معاملاتی املاک ممنوع است

وی همچنین خواستار صدور گواهینامه های تخصصی برای بنگاه های املاک و خودروها شد و افزود: بعضی از بنگاه ها به صورت سنتی اقدام می کنند که لازم است تخصصی شدن این بنگاه ها در اولویت قرار گیرد.

رئیس دادگستری شهرستان اهر گفت: طبق قانون پیش فروش آپارتمان ها در بنگاه های معاملاتی املاک ممنوع است که لازم است صاحبان بنگاه ها در این زمینه دقت کنند تا بعداً مشکلی به وجود نیاید.

حجت الاسلام نظری همچنین با اشاره به روزهای پایانی سال از مردم و به خصوص ادارات خواست برای جلوگیری از هرگونه سرقت نسبت به ایمنی اماکن و همچنین حفاظت از مصالح طرح ها و پروژه های در دست اجرا اقدام کنند.

هیچ اغماضی با متخلفان صورت نمی گیرد

در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب اهر نیز گفت: با توجه به اینکه پرونده های تشکیل شده در دادگستری شهرستان اهر مربوط به انشعاب های غیرمجاز آب و برق است از ادارات ذیربط انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف جلوی آن را بگیرند و اگر کسی هم به جای توجه به اخطارات به این کار خود ادامه دهد از طریق دادگستری پیگیری کنند.

یعقوب شهبازپور گفت: برای رسیدگی به پرونده های انشعابات غیر مجاز برق و آب شعبه ویژه ای در دادسرا و دادگاه تشکیل شده است و بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد قانونی می شود.

وی ضمن ضروری دانستن فرهنگ سازی در جامعه برای کاهش جرایم در زمینه های مختلف از جمله خرید و فروش املاک و خودرو، خود مردم نیز جوانب احتیاط را در نظر داشته باشند و با مطمئن شدن از شرایط نسبت به خرید و فروش اقدام کنند.