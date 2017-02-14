اولین بوستان توان یابان در جنوب تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال افتتاح بوستان های توان یابان مناطق ۲۲ گانه، بوستان توان یابان منطقه ۲۰ با حضور مشاور شهردار تهران در امور توان یابان، شهردار منطقه ۲۰، اعضا انجمن ضایعات نخاعی و فعالان اجتماعی این منطقه جنوبی در محله فیروزآبادی به بهره برداری رسید و در اختیار شهروندان قرار گرفت.

سید احمد صفوی شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه سهولت دسترسی تمامی اقشار جامعه به امکانات شهری از اولویت های مدیریت شهری و مورد تأکید شهردار تهران است، گفت: بوستان فیروزآبادی با مساحت شش هزار و ۵۰۰ مترمربع به توان یابان اختصاص یافته و تمام تجهیزات و امکانات تعبیه شده در آن متناسب با وضعیت جسمی اقشار خاص جامعه است.

صفوی به مناسب سازی معابر و مسیرهای دسترسی به تجهیزات و امکانات موجود در بوستان اشاره کرد و افزود: نصب کفپوش های خطی بریل و چراغ های دفنی ویژه نابینایان و کم بینایان، مبلمان پارکی، آبخوری های استاندارد، مجموعه های بدنسازی و بازی کودکان و سرویس های بهداشتی ویژه توان یابان از دیگر امکانات تخصصی این بوستان است و توان یابان بدون مشکلی می توانند از تمامی این امکانات استفاده کنند.

وی با اشاره به وجود شش پارکینگ مخصوص توان یابان گفت: کانکس تحویل ویلچر، واکر و عصا نیز در بوستان فیروزآبادی لحاظ شده و به تجهیزات مورد نیاز توان یابان مجهز است تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

صفوی راه اندازی مرکز انجمن ضایعات نخاعی را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و ادامه داد: موضوع مناسب سازی بوستان ها و معابر با هم اندیشی با افراد توان یاب انجام می شود تا نقطه نظرات آن ها در فعالیت های عمرانی لحاظ شود.