آمریکا خواستار اقدام جمعی جامعه بین‌ الملل علیه کره شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام آمریکایی امروز خواستار اقدام جمعی جامعه بین الملل علیه آزمایش موشکی و هسته ای کره شمالی شد.

«رابرت وود» (Robert Wood) سفیر آمریکا در «کنفرانس خلع سلاح» در این باره گفت: همه تلاش های کره شمالی برای پیش بردن برنامه سلاح های هسته ای و توانمندی های موشک بالستیک این کشور، باید متوقف شوند.

این مقام آمریکایی در ادامه افزود: اگر وضعیتی وجود داشت که در آن نیاز به اقدام جمعی بین المللی برای حصول اطمینان از امنیت متقابلمان وجود داشت، حالا همان وضعیت ایجاد شده است.

گفتنی است، پیونگ ‎‏یانگ تاکنون قادر به آزمایش موفقیت‌ آمیز یک موشک بالستیک قاره‌پیما نشده است. اما در سال ۲۰۱۶ به شکل بی‌ سابقه‌ای انواع موشک‌ های خود را آزمایش کرد تا قابلیت‌ های آن ‏‌ها را برای حمل کلاهک هسته‌ ای ارزیابی کند.

در این راستا، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه «پیونگ یانگ» آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

شایان ذکر است، کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه «پیونگ یانگ» به انجام رسیده است.