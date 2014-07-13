کره شمالی دو موشک بالستیک را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی صبح امروز یکشنبه دو موشک بالستیک کوتاه برد را به آبهای شرقی این کشور شلیک کرد.



بر این اساس اولین موشک ساعت 1:20 صبح به وقت محلی و موشک دیگر ساعت 1:30 بامداد آزمایش شد و برد آن نیز 500 کیلومتری برآورد شده است.



در پی چهاردهمین آزمایش موشکی کره شمالی، نیروهای مسلح کره جنوبی به حالت آماده باش درآمدند.



در ادامه این گزارش آمده است که کره شمالی از 21 فوریه تاکنون 90 موشک کوتاه برد و میان برد را آزمایش کرده است.